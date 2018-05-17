



В Светлодарске боевики обстреляли школу - 17.05.2018 11:23

Школа в населенном пункте Светлодарск Бахмутского района, что в Донецкой области, утром четверга, 17 мая, попала под обстрел боевиков.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, обстрел произошел сегодня примерно в 9:30.

Снаряд упал и взорвался прямо в школьном дворе. Практически в этот момент гражданский проезжал на автомобиле рядом со школой. Этот человек получил травмы в результате происшествия. Также взрывом снаряда было повреждено здание школы - из окон повылетли стекла. Также проводится обследование на предмет других повреждений здания.

К счастью, из учеников и учителей пострадавших нет. Было решено остановить учебный процесс и отправить детей по домам.

По информации штаба ООС, в течение прошлых суток боевики открывали огонь по позициям украиснких сил 66 раз, в том числе и используя установки "Град".

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