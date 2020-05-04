



Пожар на складе в Балаклее локализировали - 04.05.2018 09:35

Мероприятия по локализации пожара на территории неразминированной технической площадки на военном складе в Балаклее были завершены, о чем сообщили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области и Минобороны Украины. Угрозы для хранилищ боеприпасов нет, наблюдаются одиночные взрывы.

В то же время, в пятницу, 4 апреля, по состоянию на 7:00 утра гашение пожара на территории военного арсенала рядом с Балаклеей продолжают пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Ситуация находится под контролем, сообщается о тлении четырех отдельных очагов. Также стало известно о снижени интенсивности взрывов. Гашение в пределах технической территории осуществляется с помощью четырех пожарных танков, которые заправляются водой подразделениями ГСЧС. Гашение отдельных очагов на территории военного склада осуществляется с помощью авиации ГСЧС.

Напомним, в четверг, 3 мая, на военной базе в Балаклее , что в Харьковской области, возник пожар. По сообщению Министерства обороны Украины, произошло возгорание сухой травы на территории склада, где осуществлялся плановый подрыв снарядов. По дополненному сообщению пресс-службы Министерства обороны, пожар был вызван детонацией снаряда, на который случайно наехал пожарный танк.

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