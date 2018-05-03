В Балаклее снова пожар возле арсенала

- 03.05.2018 15:15
В Балаклее снова пожар возле арсенала

Снаряды, которые нельзя было вывезти с военных складов в Балаклее Харьковской области, начали подрывать.

Из домов, которые находятся в непосредственной близости к арсеналам, в связи с взрывами начали эвакуировать местных жителей, как сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

В двух местах в районе арсенала возникло возгорание, и пламя приблизилось на опасное расстояние к снарядам, находившимся на территории военной части. Активно идет эвакуиация местных жителей, детей забирают из школ.

Больше года нахад, в марте 2017 года в Балаклее на военном складе произошел крупный пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. В результате ЧП погиб один человек, были ранены еще четверо. Взрывами от боеприпасов и пожаром были повреждены 265 заний, среди которых большая часть - 231 объект - пришлась на жилые дома. Также были повреждены 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, среди которых - две школы и два детских сада.

Из бюджета было выделено 100 миллионов гривен на восстановление Балаклеи.

Платиновая Буковина

Ключові слова: балаклея 2018, балаклея военные склады 2018

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