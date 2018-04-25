



В Лиссабоне завершают строительство главной сцены Евровидения - 25.04.2018 12:07

В португальском Лиссабоне на арене Altice Arena подходят к концу работы по монтажу главной сцены международного конкурса Евровидение 2018.

В начале февраля были представлены эскизы главной сцены конкурса, и практически готовый вариант можно увидеть уже сейчас.

Дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер, который в прошлом году работал над созданием сцены для конкурса в Киеве. Поскольку в нынешнем году Евровидение 2018 проходит в морской тематике (логотипом конкурса стала стилизованая морская раковина, а слоганом - "All Aboard!" - "Все на борт!"), потому и сена будет напоминать корабль. Такую тематику подобрали, чтобы наилучшим образом продемонстрировать гостям Евровидения культуру и историю Португалии.

В оформлении главной сцены Евровидения-2018 будут использоваться декорации и освещение. На этот раз организаторы решили отказаться от экрана на фоне сцены, как это было в предыдущие года.

Уже с 29 апреля в Лиссабоне будут проходить первые репетиции участников конкурса.

Напомним, недавно был представлен официальный саундтрек конкурса .

Платиновая Буковина

Всі новини