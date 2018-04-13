Евровидение 2018 представило официальный саундтрек- 13.04.2018 14:52
Международный песенный конкурс Евровидение, которое в нынешнем году состоится в португальском Лиссабоне, обзавелось официальным саундтреком. Логотип Евровидения-2018 - стилизованная раковина, которая олицетворяет Лиссабон как центр многих морских маршрутов. Слоган конкурса - All Aboard! - Все на борт!
Стоит отметить, что португальский вещатель RTP для создания официального саундтрека Евровидения-2018 пригласил семерых композиторов. Мелодию, которая одержала победу, можете прослушать в ролике ниже.
Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 запланированы на 8 и 10 мая, а финальное шоу состоится 12 мая.
По результатам национального отбора представителем Украины на Евровидение-2018 стал MELOVIN, который представит композицию Under the Ladder. Согласно прогнозам букмекеров, украинскому артисту гарантируют выход в финал конкурса.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.04.2018 17:33
- 13.04.2018 17:18
- 13.04.2018 16:43
- 13.04.2018 15:37
- 13.04.2018 14:32
- 13.04.2018 12:53
- 13.04.2018 11:40
- 13.04.2018 11:22
- 13.04.2018 10:48
- 13.04.2018 09:42