Евровидение 2018 представило официальный саундтрек

- 13.04.2018 14:52
Евровидение 2018 представило официальный саундтрек

Международный песенный конкурс Евровидение, которое в нынешнем году состоится в португальском Лиссабоне, обзавелось официальным саундтреком. Логотип Евровидения-2018 - стилизованная раковина, которая олицетворяет Лиссабон как центр многих морских маршрутов. Слоган конкурса - All Aboard! - Все на борт!

Стоит отметить, что португальский вещатель RTP для создания официального саундтрека Евровидения-2018 пригласил семерых композиторов. Мелодию, которая одержала победу, можете прослушать в ролике ниже.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 запланированы на 8 и 10 мая, а финальное шоу состоится 12 мая.

По результатам национального отбора представителем Украины на Евровидение-2018 стал MELOVIN, который представит композицию Under the Ladder. Согласно прогнозам букмекеров, украинскому артисту гарантируют выход в финал конкурса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: евровидение 2018, евровидение лиссабон

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