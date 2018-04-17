



Тюльпановое поле в Мамаевцах 2018 уже открыто - 17.04.2018 14:05

В селе Мамаевцы в нынешнем году уже расцвело тюльпановое поле, как рассказал владелец Александр Стратийчук. То есть, уже с сегодняшнего дня, с 17 апреля, поле уже открыто для посещений.

В воскресенье, 22 апреля, состоится официальное открытие и презентация тюльпанового поля, а также проведение первого фестиваля тюльпанов. Напомним, фестиваль тюльпанов стартует в Мамаевцах в 10:00, для гостей подготовили развлечения, мастер-классы и угощения, а также много интересного. Подробнее с программой фестиваля тюльпанов 2018 можно ознакомиться здесь .

Стратийчук отмечает, что вход на поле для взрослых обойдется в 30 гривен, для детей до 18 лет - 20 гривен, и бесплатно - для детей до 6 лет.

Чаще всего на тюльпановое поле люди приезжают на собственном транспорте. Отправляйтесь из Черновцов по мамаевской трассе. В самих Мамаевцах за рестораном Ива первый съезд - это дорога до тюльпанового поля, и увидеть его можно еще с трассы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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