На Буковине состоится первый Фестиваль тюльпанов 22 04 2018- 27.03.2018 10:46
Первый в Черновицкой области Фестиваль тюльпанов состоится в нынешнем году, и мероприятия в рамках фестиваля запланированы на 22 апреля.
Как раньше мы писали, в нынешнем году тюльпановое поле зацветет в селе Мамаевцы Кицманского района. По словам владельца поля Александра Стратийчука, тюльпаны зацветут ориентировочно на Пасху, которая в этом году отмечается 8 апреля, либо немного позже. И первый Фестиваль тюльпанов было решено также провести в Мамаевцах. Гостей фестиваля ждет масса интересного - выставки, мастер-классы, а также выступления творческих коллективов.
Мамаевская сельская объединенная территориальна громада до 11 апреля принимает заявки на участие.
Предлагаем ознакомиться с программой Фестиваля тюльпанов 22 апреля 2018 года в селе Мамаевцы.
10:00 - начало работы выставок, которые презентуют изделия народного творчества, декоративно-прикладного искусства. Старт развлечений и угощения для гостей.
12:00 - торжественное открытие Фестиваля тюльпанов, на котором с торжественным словом выступит глава Мамаевской объединенной территориальной громады Наталья Катрюк, основатель тюльпанового поля Александр Стратийчук, а также приглашенные гости.
13:00 - концерт для всех гостей фестиваля
14:00 - свободная сцена с выступлениями творческих коллективов.
18:00 - торжественное закрытие фестиваля с чествованием участников.
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