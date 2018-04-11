



Создана помада с ароматом пиццы - 11.04.2018 14:36

Сеть ресторанов итальянской кухни в США Villa Italian Kitchen провела отличную промо-акцию, выпустив весьма неожиданный товар - помаду для губ. Главной особенностью данного косметического средства является ее вкус - помада обладает ароматом неаполитанской пиццы пепперони.

Выпуск помады от сети пиццерий был приурочен к празднику - всемирному дню поцелуев, который будет отмечаться совсем скоро, 13 апреля.

Как заявляют представители Villa Italian Kitchen, помада имеет весьма аппетитный вкус пиццы, полученный благодаря специальным ароматизаторам. Между тем, помада выпускается не тольк в ецелях развлечений, чтобы сделать ваши поцелуи оригинальными, вкусными и по-настоящему незабываемыми.

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Помада в традиционном формате стика - привычной нам "пули" - будет доступна только в одном цвете, красном. Кроме того, помада будет гарантировать уход за вашими губами благодаря витаминам А и Е в составе.

Не все желающие смогут получить такую помаду. В Villa Italian Kitchen отметили, что после Международного дня поцелуев среди клиентов ресторанов будет выбрано определенное количество счастливчиков, которые получат косметику с необычным ароматом в подарок.

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