



В США продают шампуни с ароматом завтрака - 27.03.2018 17:44

Любители нестандартных продуктов по уходу за волосами могут воспользоваться изобретением американских ученых. Так, речь идет о шампуне и кондиционере для волос с аппетитными запахами сыра и бекона.

Средства с необычными запахами были созданы в рамках рекламной кампании Einstein Bros для нестандартной популяризации сендвичей сети ресторанов фастфуда Einstein Bros. Bagels.

Менеджер компании Керри Койн отметил, что по утрам люди в основном действуют машинально, пытаются проснуться и приняться за работу. В сети решили разноообразить утро американцев, внесни в него необычную и оригинальную нотку, которая намекнет на сендвич от Einstein Bros. Bagels с сыром и беконом.

Набор по уходу за волосами, состоящий из нестандартно пахнущих шампуня и кондиционера объемом 240 мл каждый обойдется покупателям в 10 долларов. рВ настоящее время средства уже были распроданы на сайте компании, и в Einstein Bros. Bagels подумывают о запуске повторной партии средств для волос с ароматом завтрака.

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