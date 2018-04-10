



Черновчан предупреждают о снижении давления газа - 10.04.2018 09:30

Представители компании Черновцыгаз отмечают, что во ближайшие несколько дней в Черновцах возможно снижение давления газа.

Речь идет о проведении работ по переподключению газопровода низкого давления, запланированного на 11-12 апреля на улице 28 июня.

Так, вероятно понижение давления газа в газопроводе по следующим адресам - улица Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, 28 июня, Марии Заньковецкой, Новикова-ПРибоя, Ивана Богуна, Университетской, Сковороды, а также несколькхих прилегающих улицах и переулках.

Напомним, перед выходными, 5 апреля, на улице 28 июня произошел взрыв - взорвалась газовая труба , по которой под давлением для проверки подавался воздух.

Платиновая Буковина, Черновцы

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