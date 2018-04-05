Взрыв в Черновцах 5 04 2018

- 05.04.2018 15:48
Взрыв в Черновцах 5 04 2018

В центре Черновцов среди дня на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 28 июня произошел взрыв. Происшествие случилось после 15:00 в четверг, 5 апреля.

Информации о пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли все экстренные службы, полиция, газовая служба.

Стало известно, что по указанному адресу на улице 28 июня рядом с перекрестком с ул. Богдана Хмельницкого взорвалась газовая труба. Представители компании "Черновцыгаз" сообщили, что на указанном участке газопровода ремонт осуществляется с осени 2017 года, и как раз сегодня, 5 апреля, проводились испытания давлением воздуха. Труба испытаний не выдержала и рванула, а разлетевшиеся камни повредили несколько автомобилей. Окружающим ничего не грозит, так как трубопровод не наполнен газом.

Работы по подключению улицы 28 июня к газоснабжению будут осуществляться после Пасхи.

По словам начальника управления по чрезвычайным ситуаций Черновицкого городского совета Владимир Самолюк сообщил, что звонок с информацией о взрыве поступил от местного жителя, недовольного проведенной работой газовиков. Черновчанин обратился в правоохранительные службы и сообщил взрыве газа.

Платиновая Буковина, Черновцы

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