



Сгоревший сектор Калиновского рынка отстроят с учетом пожарной безопасности - 27.03.2018 10:35

На Калиновском рынке в Черновцах планируется восстанавливать пятый торговый сектор, как сообщил на брифинге мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Напомним, 19 марта на Калиновском рынке в секторе с коврами произошел масштабный пожар - выгорело более 1000 квадратных метров торговой площади. Подробнее об инциденте читайте в публикации В Черновцах горит Калиновский рынок

Мэр отметил, что активно обсуждается вопрос отстройки сектора, чтобы сохранить рабочие места для людей. Кроме того, в работе необходимо использовать совершенно иные материалы - огнестойкие, и в целом, не воссоздать то же самое, а возвести новые и безопасные места. Кроме того, также очень важно сразу учесть в проекте пожарную сигнализацию. Каспрук подчеркнул, что все необходимые выводы будут сделаны, чтобы избежать также повторения ситуации и здесь, и в других секторах рынка.

Следствие по происшествию все еще продолжается, и окончательных выводов все еще нет. В настоящий момент пока что установлены только причины возгорания. Судя по всему, главную ответственность понесет предприниматель, нарушивший правила пожарной безопасности.

Платинова Буковина, Чернівці

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