



В ратуше решают вопрос компенсации пострадавшим от пожара на Калинке - 22.03.2018 12:04

Сегодня на согласительном совете главы фракций Черновицкого городского совета обсуждают варианты помощи предпринимателям, пострадавшим от пожара на Калиновском рынке 19 марта .

Так, бизнесменам предлагают предоставление возвратной финансовой помощи. Речь идет о предоставлении средств, которые необходимо вернуть за 10 лет, без процентов, с отсрочкой первой оплаты на 5 лет. Сумма материальной помощи составляет 5600 гривен за квадратный метр торговой площади.

По заявлениям юристов, ни город, ни коммунальное предприятие, коим является Калиновский рынок, не может предоставить предпринимателям безвозвратной помощи, поскольку законных оснований для ее предоставления нет. В то же время, пострадавшие предприниматели настаивают финансовой помощи без возврата для восстановления торговых площадей. Также речь идет о возможном судебном иске против Калиновского рынка. Предприниматели заявляют, что вина за пожар лежит на администрации рынка, поскольку они оплатили все необходимые сборы за пожарную безопасность и охрану.

В рамках внеочередной сессии Черновицкого городского совета запланировано также голосование по поводу обращения мэрии к Кабинету министров Украины о помощи для компенсации убытков, причиненных пожаром. Для этого пострадавшим предпринимателям до 22 марта необходимо было собрать все документы по причиненному ущербу.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини