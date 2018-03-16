Немецкая овчарка вместо США прилетела в Японию

- 16.03.2018 16:49
Немецкая овчарка вместо США прилетела в Японию

По вине авиакомпании United Airlinesнемецкая овчарка вместо Канзаса, США, улетела в Японию. Инцидент произошел с 10-летней немецкой овчаркой по кличке Ирго.

Отмечается, что в прошлый вторник Кара Свиндл с двумя маленькими детьми собакой приыбла в аэропорт Орегона, чтобы долететь до города Уичито, что в Канзасе. Безусловно в пассажирский салон собаку не пустили, и путешествовать животно должно было в багажном отсеке в специальном контейнере.

По прибытии в Уичито хозяйке вместо Ирго попытались выдать собаку совсем иной породы - дога. Что до Ирго, то он улетел в Японию вместо того самого дога, который прилетел с семьей Свиндл в Канзас.

Представители United Airlines пообещали разобраться с путаницей и вернуть Ирго домой как можно скорее. По поводу случившегося даже стартовало внутреннее расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, как попугай отправился на круизном лайнере в Новую Зеландию.

Платиновая Буковина

Ключові слова: овчарка улетела за океан, собаку отправили в японию вместо сша

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