



Австралийский попугай отправился в путешествие в Новую Зеландию - 28.02.2018 15:08

Домашние питомцы тоже мечтают о путешествиях, что показал на собственном примере розовый какаду из Австралии. Пернатый умудрился сбежать из дому и отправиться на круизном лайнере в Новую Зеландию.

Уже после того, как судно прибыло в порт Милфорд, стало известно, что на корабле присутствует необычный безбилетник. Так, среди большого количества гостей какаду оставался незамеченным, благодаря чему смог преодолеть на лайнере расстояние в 2300 километров. Именно такой путь проделал лайнер из Брисбена, Австралия, в новозеландский Милфорд.

Только по прибытии в новозеландский порт птицу заметили. Чтобы не упустить какаду, его пришлось запереть в одной из пустых кают. Ветеринар, который по случайности оказался среди пассажиров лайнера, осмотрел попугая и обнаружил под кожей микрочип с информацией о владельце. После этого удалось направить сообщение на "родину" попугая, в Брисбен. Там, как оказалось, времени также не теряли - хозяин уже подал в розыск своего питомца.

Какаду доставили домой также на корабле - обратным рейсом.

Стоит отметить, что птице очень повезло, что ее вовремя обнаружили. Благодаря чипу попугая удалось вернуть хозяину. Кроме того, птицы способны переносить различные инфекции, и попугая-нелегала могли по данной причине усыпить, чтобы уберечь новозеландских птиц от эпидемиологических рисков. Кроме того, какаду вряд ли смог адаптироваться к климату в новой стране.

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