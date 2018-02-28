Магнитная оболочка Солнца практически разрушена- 28.02.2018 12:54
По результатам многочисленных научных исследований, огромное количество излучения выбрасывается Солнцем в космос по причине того, что у звезды пробита магнитная оболочка.
Такое излучение не самым лучшим образом влияет на Землю, ее окружающую среду. Кроме того, в будущем выбросы излучения могут сказаться также и на магнитном поле нашей планеты, и последствия такого влияния могут оказатсья плачевными.
Специалисты с помощью компьютерного моделирования создали модель коронарной массы Солнца. Это позволило определить следующее: несколько сильных взрывов на Солнце могут привести к полному разрушению магнитного купола звезды. И поток излучения коснется всех ближайших планет Солнечной системы.
Напомним, что из-за вспышек на Солнце в марте ожидаются крупные магнитные бури. Подробнее об этом чистайте в нашей публикации Магнитные бури на март 2018.
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