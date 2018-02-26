Магнитные бури на март 2018- 26.02.2018 17:05
В сторону Земли направляется облако солнечного ветра, в связи с чем на земле ожидаюстя магнитные бури. Как стало известно, 14, 16 и 17 марта ожидаются колебания геомагнитной оболочки планеты.
Магнитная буря класса G1 прогнозируется на 18 марта.
Что касается геомагнитной обстановки с конца февраля до середины марта, то она обещает быть спокойной. Кроме того, 21 и 22 марта также возможны возмущения геомагнитной оболочки Земли, как отмечают эксперты.
Врачи напоминают - в дни магнитных бурь и геомагнитных колебаний желательно отказаться от тяжелой пищи и спиртных напитков, постараться ограничить вредные привычки, бывать чаще на свежем воздухе, побольше отдыхать, есть свежие овощи и фрукты, избегать стрессовых ситуаций и высыпаться.
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