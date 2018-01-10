Вибух в податковій Чернівців- 10.01.2018 15:20
У Чернівцях в приміщенні державної податкової інспекції, що знаходиться за адресою Героїв Майдану 200 а, прогримів вибух. Інцидент стався в середу, 10 січня 2018 року, приблизно о 15:15.
За словами очевидців, вибух стався на третьому поверсі будівлі податкової. У одного з відвідувачів в руках вибухнула граната.
За деякими даними до цього надійшло повідомлення про замінування будівлі податкової служби.
Свідки з місця події відзначають - з будівлі податкової евакуюють людей, і відвідувачів, і співробітників. На місце прибули представники оперативних служб - поліція, швидка медична допомога, рятувальники. Нікого з людей в приміщення не пускаю. Зараз всі необхідні заходи щодо перевірки будівлі на предмет можливої вибухівки перевіряють оперативники.
Крім того, як стало відомо, в результаті події був поранений один чоловік.
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