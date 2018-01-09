



В налоговой Черновцов прогремел взрыв. Фото - 10.01.2018 15:21

Как сообщает портал города Черновцы Платиновая Буковина, в Черновцах, в здании государственной налоговой инспекции, что находится по адресу Героев Майдана 200 а, прогремел взрыв. Инцидент произошел в среду, 10 января 2018 года, примерно в 15:15. Об этом происшествии в редацию городского портала сообщили оцевидцы.



По словам очевидцев, взрыв случился на третьем этаже здания налоговой. У одного из посетителей в руках (по другим ланным в сумке), взорвалась граната. После этого, всех посетителей и работников ДПА обязали выйти на улицу, объявив об эвакуации всех находящихся в здании.



По данным из других источнков, - сегодня же в службу 102 поступило сообщение о заминировании здания налоговой службы.

Свидетели с места происшествия отмечают - из здания налоговой эвакуируют людей, и посетителей, и сотрудников. На место прибыли представители оперативных служб - полиция, скорая медицинская помощь, спасатели. Никого из людей в помещение не пускаю. Сейчас все необходимые мероприятия по проверке здания на предмет возможной взрывчатки проверяют оперативники.

Кроме того, как стало известно, в результате происшествия был ранен один человек.

Больше подробностей о возможном взрыве в налоговой Черновцов вскоре на нашем сайте! Следите за обновлениями.

Также, мы ожидаем официальные данные от властей города Черновцы

Платиновая Буковина, Черновцы

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