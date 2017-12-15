



Когда Маланка фест 2018 в Черновцах - 15.12.2017 09:08

В Черновцах традиционный фольклорно-этнографический фестиваль Маланка-Фест состоится 15 января 2018 года.

Начало Маланка феста-2018, который станет седьмым по счету, запланировано на 12:00, и торжественная часть и открытие фестиваля начнется на площади Филармонии. Отсюда и стартует праздничное шествие участников.

Маршрут праздничного шествия участников фестиваля маланок в Черновцах также был определен. Стартует он с площади Филармонии и протянется через улицы Заньковецкой, Университетской, Штейбарга, далее шествией пройдет по Театральной площади, на улицу Котляревского и оттуда на Соборную площадь. Далее маланкари проследуют через улицу Франко на Центральную площадь, оттуда на улицу Почтовую и Чайковского.

Завершится шествие на площади Филармонии, где состоятся выступления коллективов, а победители Маланка феста-2018 получат награды.

Платиновая Буковина, Черновцы

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