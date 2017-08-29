



Ураган Харви привел к утечке опасных химикатов - 29.08.2017 12:51

В штате Техас из-за сильнейшего урагана Харви произошла крупная утечка химических веществ. Как стало известно, из-за удара стихии произоршла разгерметизация трубопровода.

Местные власти сообщили об утечке химических веществ, которая произошла в районах Шореакре и Ла-Порте, что примерно в 40 километрах от Хбюстона.

В связи со случившемся для жителей близлежащих городов управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис выпустило экстренное предупреждение. Кроме того, были организованы временные убежища. Ведомство рекомендует оставаться в своих домах, выключить кондиционеры, чтобы вредные вещества не смогли проникнуть внутрь помещений.

Сотрудники пожарной службы города Ла Порт предпринимают попытки ликвидировать утечку из трубопровода.

Напомним, в штате Луизиана из-за урагана Харви был введен режим чрезвычайного положения.

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