Ураган Харви привел к утечке опасных химикатов- 29.08.2017 12:51
В штате Техас из-за сильнейшего урагана Харви произошла крупная утечка химических веществ. Как стало известно, из-за удара стихии произоршла разгерметизация трубопровода.
Местные власти сообщили об утечке химических веществ, которая произошла в районах Шореакре и Ла-Порте, что примерно в 40 километрах от Хбюстона.
В связи со случившемся для жителей близлежащих городов управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис выпустило экстренное предупреждение. Кроме того, были организованы временные убежища. Ведомство рекомендует оставаться в своих домах, выключить кондиционеры, чтобы вредные вещества не смогли проникнуть внутрь помещений.
Сотрудники пожарной службы города Ла Порт предпринимают попытки ликвидировать утечку из трубопровода.
Напомним, в штате Луизиана из-за урагана Харви был введен режим чрезвычайного положения.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 30.08.2017 09:46
- 30.08.2017 09:21
- 29.08.2017 17:23
- 29.08.2017 17:11
- 29.08.2017 16:46
- 29.08.2017 16:27
- 29.08.2017 15:38
- 29.08.2017 15:18
- 29.08.2017 13:10
- 29.08.2017 12:07