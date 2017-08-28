В штате Луизиана бушует ураган Харви- 28.08.2017 17:09
Губернатор штата Луизиана Джон Эдвардс накануне обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации. Как стало известно, Трамп ввел режим ЧС в штате по причине бущшующего урагана Харви.
Отметим, на побережье Соединенных штатов ураган Харви обрушился в ночь на 26 августа. Удар стихии сопровождался сильным ветром, скорость которого достигала 215 километро в час.
Из-за урагана масса жилых домов были разрушены, свыше 300 тысяч людей остались без электричества. В штате Луизиана объявлен режим стихийного бедствия. Также сообщается о трех жертвах в результате урагана.
Предварителных оценок ущерба, полученного в результате удара стихии, пока что американские власти не озвучивают. Местные медиа-источники предполагают, что ущерб может предварительно быть оценен в 40 миллиардов долларов.
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