



Поезд в Болгарию - 12.06.2017 12:03

Уже в ближайшее время запускается поезд из Украины в Болгарию. Это означает, что украинцы смогут расширить географию своих отпусков также и на курорты Болгарии. О запуске нового направления сообщил глава Укрзализныци Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

Так, новый поезд из Украины в Болгарию будет запущен с 15 июня, и украинцы получат возможность добираться в город Варна из Львова. В целом, речь идет о прицепном вагоне, который будет добавляться к поезду сообщением Минск-Варна. Вагон будет добавлен к составу во Львове. На пути следование поезд будет проходить через железнодорожные станции городов Ивано-Франковск и Черновцы, а это означает, что воспользоваться возможностями поездок из Украины в Болгарию поездом смогут многие украинцы уже нынешним летом. Напомним, что поездки в страны ЕС без необходимости оформлять визы - по биометрическому загранпаспорту - стали возможными для украинцев уже с 11 июня.

Больше о новых международных поездах Укрзализныци, которые позволят без проблем добраться в европейские города, и начнут курсировать с июня 2017 года, читайте в нашей публикации.

Кроме того, Укрзализныця позволяет добраться поездом из Украины не только в Болгарию, но и в другие страны Европы. Так, только из Киева можно отправиться на поезде в такие города, как Прага, Будапешт, Бухарест, Варшава и Братислава. Кроме того, сегодня отправляется в своей первый рейс также поезд сообщением Ковель-Холм, который сделает максимально удобными путешествия из Украины в Польшу.

Между тем, вторая пара скоростных поездов Hyundai Rotem, которая объеднит города Киев и польский Перемышль, также вскоре будет запущена. Данный поезд на пути следования проходит через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Также Войцех Балчун заявил, что в ближайшее время украинцы получат возможность без пересадок путешествовать по железной дороге по маршруту Киев-Вена.

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