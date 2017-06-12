



Поезда международного сообщения из Украины в июне 2017 - 12.06.2017 10:53

Укрзализныця планирует в ближайшее время запустить сообщение с Болгарией. С поездом Минск-Варна будет отправляться добавочный вагон.

Сообщение по маршруту Львов-Варна стартует с 15 июня. На пути следования поезд будет проезжать через Черновцы. В целом, новое сообщение позволит гражданам Украины получить больше возможностей для поездок в Болгарию.

Речь идет о дополнительном вагоне - расчитанном на 36 мест в купе. Вагон будет прицеплен к поезду сообщением Минск-Варна (№451), пересекающе на пути следования такие станции, как Ровно, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

Кроме того, с 12 июня запускается новый поезд Укрзализныци межународного сообщения Ковель-Холм. Отправление поезда из Ковеля - в 11:53. В 13:15 поезд прибывает на государственную границу. Прибытие в город Холм - в 13:41. Из Холма поезд будет выезжать в 14:51, в 17:18 он достигнет государственной граинцы и в 18:40 - прибудет обратно в Ковель.

Кроме того, рельсовый автобус серии PESA 630М, состоящий из двух вагонов второго класса, будет курсировать в Польшу. В общей сложности рельсовый автобус способен перевезти 187 пассажиров, и приобрести на него билеты можно в кассах международного сообщения. Стоимость билета - 203 гривны 68 копеек.

Платиновая Буковина

Всі новини