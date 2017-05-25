Чем порадует участников Велодень 2017 в Черновцах- 25.05.2017 16:43
В Черновцах снова состоится массовое событие для велосипедистов города - Велодень 2017. Организаторы готовят для участников массу сюрпризов, а также розыгрыш.
27 мая в 15:30 предварительно зарегистрированные участники собираются на Соборной площади, откуда колоннами отправляю.тся по улицам города в парк Жовтневый. Там участники велопробега смогут насладиться пикником и развлекательной частью велопробега.
Среди зарегистрированных участников Велопробега и гостей мероприятия состоится розыгрыш рюкзака Osprey и различных сувениров, велозамка. Кроме того, можно будет сдать использованные батарейки в обмен на подарочные сертификаты. Участники мастерской подарков на мастер-классе расскажут, как красиво украсить велосипед, научат делать значики веломагниты. Для детей на Велодне будут проводиться активные игры, можно будет нарисовать аквагрим, будут проводиться велораскраски, а также книжные чтения.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится Велоквест, зарегистрироваться для участия в котором нужно на улице Эминеску, 1. Для участия нужна команда из двух человек на велосипедах с работающей фотокамерой. Начало Велоквеста - в 12:30. Главный приз квеста - путешествие в Европу.
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