Велодень 2017 в Черновцах перенесли на 3 июня

- 26.05.2017 16:10
Велодень 2017 в Черновцах перенесли на 3 июня

В Черновцах мероприятия в рамках Велодня 2017 планировались на ближайшую субботу - 27 мая. Однако погодные условия внесли свои коррективы.

В связи с изменением погоды и дождями, которые ожидаются в ближайшие несколько дней, было решено перенести Велодень на неделю. Таким образом, у желающих есть больше времени зарегистрироваться для участия в массовом велопробеге и влоквесте, который состоится 3 июня.

В то же время, программа мероприятий останется прежней. Ознакомиться с ней подробнее можно здесь. Напомним, что участники имеют возможность не только повеселиться и приятно провести время, но и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Отметим, что предварительно зарегистрированные участники Велодня собираются в 15:30 на Соборной площади, откуда колонной отправятся в парк Жовтневый. Там участников ожидает Велопикник и развлекательная программа. 

 

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