Велодень 2017 в Черновцах перенесли на 3 июня- 26.05.2017 16:10
В Черновцах мероприятия в рамках Велодня 2017 планировались на ближайшую субботу - 27 мая. Однако погодные условия внесли свои коррективы.
В связи с изменением погоды и дождями, которые ожидаются в ближайшие несколько дней, было решено перенести Велодень на неделю. Таким образом, у желающих есть больше времени зарегистрироваться для участия в массовом велопробеге и влоквесте, который состоится 3 июня.
В то же время, программа мероприятий останется прежней. Ознакомиться с ней подробнее можно здесь. Напомним, что участники имеют возможность не только повеселиться и приятно провести время, но и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.
Отметим, что предварительно зарегистрированные участники Велодня собираются в 15:30 на Соборной площади, откуда колонной отправятся в парк Жовтневый. Там участников ожидает Велопикник и развлекательная программа.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 26.05.2017 15:16
- 26.05.2017 15:12
- 26.05.2017 13:51
- 26.05.2017 13:25
- 26.05.2017 12:56
- 26.05.2017 11:49
- 26.05.2017 11:07
- 26.05.2017 10:21
- 26.05.2017 10:12
- 26.05.2017 09:41