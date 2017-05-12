



Второй полуфинал Евровидения 2017: десятка финалистов - 12.05.2017 10:15

Накануне вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евовидение-2017. Так, определились еще 10 участников, которые выступят в рамках большого финала на сцене МВЦ.

Полуфинал стартовал выступлением при участии ведущих конкурса, которые играли на народных инструментах и представили песни-победители прошлых лет Евровидения в украинском стиле. Вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком на сцене выступил украинский народный хор имени Станислава Павлюченко.

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Ниже представляем выступления артистов, которые стали победными и позволили пройти в финальную часть соревнований.

Болгария - Kristian Kostov с песней "Beautiful Mess"

Румыния — Ilinca ft. Alex Florea с песней "Yodel It!"

Нидерланды — трио OG3NE с песней "Lights and Shadows"

Хорватия — Jacques Houdek с песней "My Friend"

Дания — Anja с песней "Where I Am"

Израиль — IMRI с песней "I Feel Alive"

Венгрия — Joci Papai с песней "Origo"

Австрия — Nathan Trent с песней "Running On Air"

Беларусь — Naviband с песней "Story of My Life"

Норвегия — JOWST с песней "Grab The Moment"

Напомним, что в рамках первого полуфинала 9 мая стала известна первая десятка финалистов. Посмотреть выступления можно здесь . Также страны большой пятерки, то есть, представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также Украины на правах принимающей страны попадают в финал автоматически. В общей сложности, в финальной части Евровидения на сцене выступят представители 26 стран. Гранд-финал начнется 13 мая в 22:00 по киевскому времени. По итогам голосования международного жюри и зрительского голосования по SMS и через мобильное приложение будет известен победитель.

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