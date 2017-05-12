Второй полуфинал Евровидения 2017: десятка финалистов- 12.05.2017 10:15
Накануне вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евовидение-2017. Так, определились еще 10 участников, которые выступят в рамках большого финала на сцене МВЦ.
Полуфинал стартовал выступлением при участии ведущих конкурса, которые играли на народных инструментах и представили песни-победители прошлых лет Евровидения в украинском стиле. Вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком на сцене выступил украинский народный хор имени Станислава Павлюченко.
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Ниже представляем выступления артистов, которые стали победными и позволили пройти в финальную часть соревнований.
Болгария - Kristian Kostov с песней "Beautiful Mess"
Румыния — Ilinca ft. Alex Florea с песней "Yodel It!"
Нидерланды — трио OG3NE с песней "Lights and Shadows"
Хорватия — Jacques Houdek с песней "My Friend"
Дания — Anja с песней "Where I Am"
Израиль — IMRI с песней "I Feel Alive"
Венгрия — Joci Papai с песней "Origo"
Австрия — Nathan Trent с песней "Running On Air"
Беларусь — Naviband с песней "Story of My Life"
Норвегия — JOWST с песней "Grab The Moment"
Напомним, что в рамках первого полуфинала 9 мая стала известна первая десятка финалистов. Посмотреть выступления можно здесь. Также страны большой пятерки, то есть, представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также Украины на правах принимающей страны попадают в финал автоматически. В общей сложности, в финальной части Евровидения на сцене выступят представители 26 стран. Гранд-финал начнется 13 мая в 22:00 по киевскому времени. По итогам голосования международного жюри и зрительского голосования по SMS и через мобильное приложение будет известен победитель.
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