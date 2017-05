Результаты первого полуфинала Евровидения-2017 9 05 2017 - 10.05.2017 09:31

9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал междунаролдного песенного конкурса Евровидения-2017. Отметим, что в первом полуфинале выступили 18 артистов от разных стран, десяти из которых удалось попасть в финальную часть песенного сореснования.

Перед выступлениями конкурсантов "на разогреве" выступил украинский певец MONATIK с англоязычной версией песни "Кружит" - "Spinning". Кроме того, на сцене Евровидения после завершения основных номеров выступила победительница прошлого года Джамала, исполнившая композицию "1944" под аккомпанемент симфонического оркестра. Кроме того, Джамала также представила композицию "Заманили", написанную вместе с этно-коллективом "ДахаБраха".

Итак, ниже представляем вам участников первого полуфинала Евровидения-2017, выступления которых мы увидим также в большом финале 13 мая.

Представители Молдовы Sunstroke Project с песней Hey mama:

Dihaj из Азербайджана и ее исполнение под песню Skeletons

Представительница Греции Demy выступила с композицией This is love

От Швеции выступил Роберт Бенгтссон, который представил композицию I Can't Go On

Amar Pelos Dois - так называется песня, с которой на сцену Евровидения вышел исполнитель от Португалии Сальвадор Собрал

Кася Мось от Польши представила композицию Flashlight:

Isaiah - один из самых молодых исполнителей на Евровидении в нынешнем году. Юный исполнитель представил песню Don't Come Easy:

От Армении выступила певица Арцвик с песней Fly With Me, которая принесла ей путевку в финал Евровидения:

Кипр представил певец Ховиг с песней Gravity:

Еще одна юная участница Евровидения - певица Бланш из Бельгии - стала финалисткой конкурса, благодаря своему исполнению песни City Lights:

Напомним, что в первом полуфинале Украина не принимала участие в голосовании. Победители национального отбора - группа - O.Torvald - выступят с песней Time в финальной части конкурса как представители принимающей страны.

