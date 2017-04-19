



Из-за холодов в Черновцах - внеплановые каникулы - 19.04.2017 14:55

Из-за ухудшения погодных условий у школьников в Черновцах - вынужденные каникулы.

Незапланированный отдых для черновицких школьников продлится с завтрашнего дня, 20 апреля, до следующего понедельника, 24 апреля. Об этом сообщил глава управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк.

Несмотря на то, что отопительный сезон в Черновцах был завершен еще до 1 апреля, некоторые детские сады предлагается вновь подключить к теплоснабжению. В тех дошкольных учреждениях, где подача тепла будет невозможна, придется уплотнить группы.

Отметим, что после небольшого потепления на Буковине ожидаются заморозки. На части территории Украины, в особенности, в центре, в южных и восточных областях резко ухудшилась погода и прошли снегопады, которые усложнили ситуацию на дорогах. В результате было решено ограничить движение на ряде трасс и автодорог.

Платиновая Буковина

Всі новини