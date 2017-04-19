Аномальные снегопады заблокировали ряд автодорог в Украине

- 19.04.2017 12:47
Аномальные снегопады заблокировали ряд автодорог в Украине

В Украине из-за резкой смены погоды прошли обильные снегопады, которые внесли существенные коррективы в жизнь городов восточных, южных и центральных областей Украины. Коммунальные службы многих городов оказались буквально застигнуты врасплох нехарактерной для апреля погодой.

В Днепропетровской области на дорогах наблюдается наиболее сложная ситуация из-за выпавших осадков. Так, Борис Филатов, которыя является мэром Днепра, заявил, что неправильный прогноз синоптиков ввел в заблуждение многих людей. Так, люди уже поменяли резину на своих авто на летнюю, а с техники коммунальных служб были сняты отвалы и ковши, что также существенно осложнит расчитку города от снега. 

На территории Полтавской области ситуация - также не из самых приятных. Волонтер и автогонщик Алексей Мочанов в своем Facebook призвал людей отказаться от любых поездок в такую погоду, если на автомобиле уже поменяли резину.

В Харьковской и Херсонской областях также сообщают об осложнении обстановки на дорогах по причине погодынх условий.

Укравтодор, ввиду резкого и серьезного ухудшения погодных условий в Украине, ограничил движение грузового и пассадирского ттранспорта. Так, в среду, 19 апреля, не Днепропетровщине перекрыта трасса Н-08 сообщением Борисполь-Днепр-Запорожье в направлении Запорожской областиы, также перекрыта трасса М-04 Знамянка-Луганск-Изварино, дорорга М-18 сообщением Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, а также автодорога М-29 сообщением Харьков-Красноград-Перещепино в направлении Харьковской области. Автомобилистов призывают быть предельно осторожными на проезжей части, наблюдать правила движения и с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Укравтодор призвал следить за новостями об условиях на украинских дорогах и готовиться к выходу снегоуборочной техники.

Платиновая Буковина

Ключові слова: снегопады в середине апреля 2017, снег апрель 2017

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