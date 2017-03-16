



В парижском офисе МВФ взорвался конверт - 16.03.2017 16:25

В офисе Международного валютного фонда в столице Франции в четверг, 16 марта, произошел взрыв. В руках одного из сотрудников офиса МВФ взорвался конверт с находившимся внутри взрывным устройством.

Стоит отметить, что это второе за день чрезвычайное происшествие во Франции. В этот же день на юге страны в школе города Грасс один из учеников стрелял в директора школы. Подробнее читайте в нашей публикации .

Представители местной полиции сообщают, что сотрудник парижского офиса МВФ получил травмы лица и рук в результаты взрыва открытого конверта.

Весь персонал офиса оперативно эвакуировали во измежание других инцидентов.

Платиновая Буковина

Всі новини