



Во Франции школьник стрелял в учителя 16 03 2017 - 16.03.2017 16:04

16 марта в школе Алексиса де Токвиля в городе Грасс, что на юге Франции, произошла стрельба, в результате которой погибло по меньшей мере двое человек. Об этом сообщают местные власти и полиция. По подозрению в нападании был задержан один из учеников в школе.

Власти сообщают, что ученик школы осуществил несколько выстрелов в директора, намереваясь убить его. У подростка при себе было ружье и два пистолета. Нападавшего арестовали. Была информация о том, что у подростка был сообщник, но эти данные не нашли подтверждения.

На территории лицея также была обнаружена и обезврежена бомба на основе дымного пороха.

После случившегося в Грассе были закрыты все школы. Местная полиция призвала людей оставаться дома в целях безопасности.

Город Грасс находится примерно в 40 километрах от Ниццы. Здесь в июле 2016 года уже случился печальный инцидент. В толпу людей въехал грузовик, что привело к гибели 86 человек.

Отметим, во Франции действует чрезвычайное положение. Режим ЧП ввели французские власти после серии террористических атак в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В результате данных терактов погибло 130 человек.

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