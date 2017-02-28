



Сколько обанктротившиеся банки должны украинцам - 28.02.2017 16:03

В ликвидируемых в Украине банках в общей сложности долг перед вкладчиками составляет порядка 243 миллиардов гривен.

По информации, которой располагает Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в обанкротившихся банках государственные предприятия потеряли почти 20 миллиардов гривен. Так, по состоянию на 1 февраля 2017 года, около 19,5 миллиардов гривен составили остатки средств госпредприятий, также государственных банков (за исключением Нацбанка), фондов соцстрахования, а также прочих органов государственной власти и управления в банках, признанных неплатежеспособными.

Стоит подчеркнуть, что в Украине за последние три года почти 90 банков были признаны банкротами. На сегодняшний день суммарный дог ликвидируемых банков перед всеми клиентами составляет порядка 243 миллиардов гривен.

Напомним, недавно стало известно о ликвидации Платинум Банка . Неплатежеспособность банка была установлена 11 января текущего года.

Платиновая Буковина

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