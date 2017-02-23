НБУ ликвидирует неплатежеспособный Платинум банк- 24.02.2017 09:45
По предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц Национальный банк Украины принял решение о ликвидации Платинум Банка.
Таким образом, было принято решение №95-рш от 23.02.2017 года об отзыве у Публичного акционерного общества Платинум Банк лицензии, а также его ликвидации.
Напомним, ранее было заявлено, тчо в полном объеме вклады будут возвращены 97% вкладчикам банковского учреждения, поскольку размер депозитов не превышает 200 тысяч гривен - то есть, сумму, гарантированную Фондом.
Платинум Банк 11 января нынешнего года был признан Нацбанком неплатежеспособным. Собственники банка не выполнили программу докапитализации. Это привело к введению временной администрации Фондом гарантирования вкладов на период с 11 января по 10 февраля. Стоит отметить, что владельцами большей части акций ПАО Платинум банк на 10 января 2017 года являются Григорий Гуртовой и Борис Кауфман.
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