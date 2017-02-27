Украина выбрала ведущих Евровидения 2017

- 27.02.2017 13:28
Украина выбрала ведущих Евровидения 2017

Украина определилась не только с представителем на Евровидение-2017, но и выбрала ведущих конкурса. В нынешнем году Евровидение впервые в истории будут вести трое мужчин. Ими стали Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

На счету Скичко и Остапчука - многолетний опыт ведения прямых эфиров и различных шоу. Они ярко и органично смотрятся на телеэкране, кроме того, обладают отличным чувством юмора, а также, что немаловажно, свободно владеют английским языком.

Ведущих на Евровидение выбирали на конкурсных условиях в несколько этапов. Претендентам необходимо было иметь богатый опыт работы на телевизионных шоу, в особенности - в прямом эфире, обязательным условие было знание английского языка, умение уместно демонстрировать чувство юмора. Также оценивалась уверенность ведущих, их артистизм и прочие умения и таланты.

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Заместитель главы НТКУ Павел Грыцак отметил, что с такими ведущими концерты в рамках Евровидения-2017 обещают стать интересными, неожиданными и запоминающимися для зрителя.

Так, Остапчук и Скичко будут ведущими шоу Евровидения-2017 - им предстоит "руководить" процессом на репетициях, полуфиналах и финальном выступлении. Полем деятельности Тимура Мирошниченко будет грин-рум, где находятся участники конкурса. Ведущие также будут принимать активное участие в процессе подготовки к проведению конкурса, отметили в оргкомитете.

 

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