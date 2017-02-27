Украину на Евровидение-2017 представит O.Torvald

- 27.02.2017 10:27
Украину на Евровидение-2017 представит O.Torvald

В субботу, 25 февраля, состоялся финал украинского национального отбора на Евровидение-2017. За право представлять нашу страну на международном конкурсе, который состоится в нынешнем году в Киеве, боролись шесть артистов и групп. Шоу было ярким и интересным.

По итогам суммарного голосования жюри и телезрителей победителями национального отбора оказались полтавские рокеры O.Torvald, представившие необычное представление и песню "Time". Им удалось набрать 10 баллов.

Стоит отметить, что постановка, которую группа выбрала для финала, кардинально отличалась от полуфинальной. Напомним, что в полуфинале фронтмену O.Torvald Жене Галичу якобы выстрелили в грудь, на чем базировался номер. На этот же раз все выглядело совершенно иначе. Участники коллектива выступали на импровизированных скалах, и у каждого в груди был "встроен" таймер, отчет времени которого транслировался во время исполнения номера на экране позади артистов. Выглядело это достаточно эффектно.

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Примечательно, что 10 баллов в сумме от зрителей и жюри набрала другая артистка - TAYANNA. Однако судьба распорядилась следующим образом. Если коллектив жюри оценил выступление Татьяны Решетняк выше, отдав ей 6 баллов, в то время как O.Torvald получили от команды судей всего 5 баллов, то именно голосование зрителей было решающим. Рокеры получили от зрителей 5 баллов, а TAYANNA - 4 балла.

В итоге - O.Torvald стали победителями финального шоу национального отбора. Ниже представляем посмотреть их полуфинальное и финальное выступления.

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