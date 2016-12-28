В Черновцах землетрясение 28.12.2016

- 28.12.2016 01:35
В Черновцах землетрясение 28.12.2016

Только что, 28 декабря, в Черновцах произошло землетрясение - жители ощутили подземные толчки. По данным сервисов наблюдений за сейсмоактивностью Земли, произошли подземные толчки в Румынии. Вероятно, "трусило" зону Вранча - где неоднократно каждый год происходят колебания земной поверхности.

Магнитуда толчков составляла 5.7, толчки произошли в Румынии поочередно, их было два , эпицентр землетрясения находился на глубине 87 и 81 км. В Черновцах землетрясение ощущалось менее сильно.

Напомним, что не так давно в Черновцах уже происходили землетрясения.  Так, 22 и 24 сентября в Черновцах произошло землетрясение  В тот день подземные толчки ощутили жители разных регионов Украины - сообщения пользователей соцсетей появлялись с рекордной частотой. Магнитуда в тот день составляла также 5.6.

Отметим, по прогнозам  в Черновцах в зимы прогнозировали сильное землетрясение осенью 2016 года >>> 

По сообщениям СМИ, сегодняшнее землетрясение ощущали в Молдове, а также в разных городах Украины - Николаеве, Одессе, Киеве и многих других.

В Черновцах жители ощущали землетрясение на Каличанке. на Гравитоне, на Роше и в центре.

Источник: Землетрясение в Черновцах сегодня

Ключові слова: землетрясение Черновцы 28 декабря 2016, землетрясение сегодня

Коментарі (7)
Костя | 28.12.2016
Я в Лос-Анжелесе не ощутил
Леся | 28.12.2016
На Роші відчули
Дмитро | 28.12.2016
На 8 поверсі добре відчув!
Іван | 28.12.2016
Шановні до нас дійшло 3 бали не бійтеся
Аня | 28.12.2016
Реально капец стремно
Лорд Волан-де-Морт | 28.12.2016
Поменяй раскладку клавиатурі
На Южці було відчутно | 28.12.2016
На Южці було відчутно на 6 поверсі
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