В Черновцах землетрясение 28.12.2016- 28.12.2016 01:35
Только что, 28 декабря, в Черновцах произошло землетрясение - жители ощутили подземные толчки. По данным сервисов наблюдений за сейсмоактивностью Земли, произошли подземные толчки в Румынии. Вероятно, "трусило" зону Вранча - где неоднократно каждый год происходят колебания земной поверхности.
Магнитуда толчков составляла 5.7, толчки произошли в Румынии поочередно, их было два , эпицентр землетрясения находился на глубине 87 и 81 км. В Черновцах землетрясение ощущалось менее сильно.
Напомним, что не так давно в Черновцах уже происходили землетрясения. Так, В тот день подземные толчки ощутили жители разных регионов Украины - сообщения пользователей соцсетей появлялись с рекордной частотой. Магнитуда в тот день составляла также 5.6.
Отметим, по прогнозам
По сообщениям СМИ, сегодняшнее землетрясение ощущали в Молдове, а также в разных городах Украины - Николаеве, Одессе, Киеве и многих других.
В Черновцах жители ощущали землетрясение на Каличанке. на Гравитоне, на Роше и в центре.
Источник: Землетрясение в Черновцах сегодня
Коментарі (7)
Другие новости:
- 27.12.2016 16:44
- 27.12.2016 15:15
- 27.12.2016 14:44
- 27.12.2016 14:23
- 27.12.2016 13:10
- 27.12.2016 12:47
- 27.12.2016 12:23
- 27.12.2016 10:13
- 27.12.2016 09:46
- 27.12.2016 09:24
Я в Лос-Анжелесе не ощутил
На Роші відчули
На 8 поверсі добре відчув!
Шановні до нас дійшло 3 бали не бійтеся
Реально капец стремно
Поменяй раскладку клавиатурі
На Южці було відчутно на 6 поверсі