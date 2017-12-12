Где взять на прокат в Черновцах праздничный или карнавальный костюм? ФОТО

- 13.12.2017 18:06
Где взять на прокат в Черновцах праздничный или карнавальный костюм? ФОТО

Новорічні наряди представляє Дизайнер Ротар Лілія Євгенівна.

Адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 39, офіс 4

Тел. 050 255-81-16, 066 151-88-95, (0372) 57-61-66

Прокат та пошиття карнавальных костюмов в Черновцах для детей всех возрастов, а также разнообразных нарядов для взрослых, предлагает это специалист высочайшей квалификации, она создает замечательные работы, каждая из которых отличается изяществом и индивидуальностью.

Коллекция нарядов обширна и насчитывает большое количество тематических, карнавальных и праздничных нарядов на любой вкус. Аренда выбранного костюма осуществляется посуточно. На время аренды карнавального костюма Вы вносите залоговою стоимость, которая является гарантией своевременного возврата и сохранности костюма

Клиенты также могут заказать понравившуюся модель новогоднего наряда, роскошного платья или карнавального праздничного костюма из каталога для индивидуального пошива.

К услугам клиентов прокат и индивидуальный пошив:

карнавальные костюмы;
бальные платья;
костюмы сказочных героев;
украинские народные костюмы;
танцевальные костюмы.
Огромный выбор новогодних нарядов на любой вкус придется по душе любому клиенту!

Фото некоторых моделей. Звоните. у нас огромный выбор!

 

    
           
           
           
           
           
           
           
           
    
           
           
           
           
           
           
          


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Коментарі (17)
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Администратор | 19.12.2016
Конечно! Ждем Вас к нам!
Людмила | 12.12.2016
Здравствуйте,скажите, пожалуйста, у вас есть золушка на рост 104
Лилия Евгениевна | 08.12.2016
Да, есть - звоните, заходите к нам!
Lizka | 28.11.2016
Здравствуйте а костюм Белоснежки на 5 годиков есть
Татьяна | 17.05.2016
Скажуть чи маєте вишиванки на прокат для девочки 11 років?буду вдячна)))
Олеся | 25.02.2016
Добрий день, потрібен костюм солдатика , хлопчико 5 рочків 0956075697
Ангеліна | 27.11.2015
А у вас є костюм ялинки ?
Прокат праздничных и карнавальны | 04.11.2015
Так, є - зателефонуйте нам в офіс. 050 255-81-16, 066 151-88-95, (0372) 57-61-66
Снежка | 03.11.2015
Есть ли костюм "капитошка"?!
Наталія | 17.03.2015
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у Вас є костюм гусенятка для жлопчика??? Дякую)
Наталія | 14.03.2015
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у Вас є костюм гусенятка для жлопчика??? Дякую)
Наталія | 14.03.2015
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у Вас є костюм гусенятка для жлопчика??? Дякую)
Юля | 30.11.2014
КРасиво!!!!!!!!!
надя | 16.10.2014
У вас э костюм моркви
Аня | 10.12.2013
спасибо за костюм!
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