Где взять на прокат в Черновцах праздничный или карнавальный костюм? ФОТО- 04.12.2018 10:06
Новогодние наряды представляет Дизайнер Ротар Лилия Евгеньевна.
Адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 39, офіс 4
Тел. 050 255-81-16, 066 151-88-95, (0372) 57-61-66
Прокат та пошив карнавальных костюмов в Черновцах для детей всех возрастов, а также разнообразных нарядов для взрослых, предлагает это специалист высочайшей квалификации, она создает замечательные работы, каждая из которых отличается изяществом и индивидуальностью.
Коллекция нарядов обширна и насчитывает большое количество тематических, карнавальных и праздничных нарядов на любой вкус. Аренда выбранного костюма осуществляется посуточно. На время аренды карнавального костюма Вы вносите залоговою стоимость, которая является гарантией своевременного возврата и сохранности костюма
Клиенты также могут заказать понравившуюся модель новогоднего наряда, роскошного платья или карнавального праздничного костюма из каталога для индивидуального пошива.
К услугам клиентов прокат и индивидуальный пошив:
карнавальные костюмы;
бальные платья;
костюмы сказочных героев;
украинские народные костюмы;
танцевальные костюмы.
Огромный выбор новогодних нарядов на любой вкус придется по душе любому клиенту!
Фото некоторых моделей. Звоните. у нас огромный выбор!
Коментарі (17)
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Конечно! Ждем Вас к нам!
Здравствуйте,скажите, пожалуйста, у вас есть золушка на рост 104
Да, есть - звоните, заходите к нам!
Здравствуйте а костюм Белоснежки на 5 годиков есть
Скажуть чи маєте вишиванки на прокат для девочки 11 років?буду вдячна)))
Добрий день, потрібен костюм солдатика , хлопчико 5 рочків 0956075697
А у вас є костюм ялинки ?
Так, є - зателефонуйте нам в офіс. 050 255-81-16, 066 151-88-95, (0372) 57-61-66
Есть ли костюм "капитошка"?!
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у Вас є костюм гусенятка для жлопчика??? Дякую)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у Вас є костюм гусенятка для жлопчика??? Дякую)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, у Вас є костюм гусенятка для жлопчика??? Дякую)
КРасиво!!!!!!!!!
У вас э костюм моркви
спасибо за костюм!