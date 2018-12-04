



Где взять на прокат в Черновцах праздничный или карнавальный костюм? ФОТО - 04.12.2018 10:06

Новогодние наряды представляет Дизайнер Ротар Лилия Евгеньевна.

Адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 39, офіс 4

Тел. 050 255-81-16, 066 151-88-95, (0372) 57-61-66

Прокат та пошив карнавальных костюмов в Черновцах для детей всех возрастов, а также разнообразных нарядов для взрослых, предлагает это специалист высочайшей квалификации, она создает замечательные работы, каждая из которых отличается изяществом и индивидуальностью.

Коллекция нарядов обширна и насчитывает большое количество тематических, карнавальных и праздничных нарядов на любой вкус. Аренда выбранного костюма осуществляется посуточно. На время аренды карнавального костюма Вы вносите залоговою стоимость, которая является гарантией своевременного возврата и сохранности костюма

Клиенты также могут заказать понравившуюся модель новогоднего наряда, роскошного платья или карнавального праздничного костюма из каталога для индивидуального пошива.

К услугам клиентов прокат и индивидуальный пошив:

карнавальные костюмы;

бальные платья;

костюмы сказочных героев;

украинские народные костюмы;

танцевальные костюмы.

Огромный выбор новогодних нарядов на любой вкус придется по душе любому клиенту!

Фото некоторых моделей. Звоните. у нас огромный выбор!







Платиновая Буковина

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