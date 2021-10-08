Сериал Игра в кальмара опасен для психики детей. Что предпринять родителям? Советы психолога- 18.10.2021 10:25
Сериал Игра в кальмара вреден для детей , он может пагубно сказаться на детской психике. Что же делать родителям? Что предпринять и как превратить сериал в пользу для вашего ребёнка? Рассказывает психолог Виктория Шудель.
Сериал «Игра в кальмара из за наличия жестоких сцен насилия конечно же вреден для детей, людей с чувствительной психикой. Сериал может пагубно сказаться на детской психике, привеси к психотравме, таким последствиям как бессонница, ночные страхи, энурез, повышенная тревожность и другие.
Что предпринимать родителям, как возможно перейти от запрета к извлечению пользы от сериала Игра в кальмара?
Южнокорейский сериал "игра в Кальмара" вышел 17 сентября этого года , и всего за 10 дней занял первое место по просмотрам в 90 странах. По сюжету дорамы Игра в кальмара, 456 человек, задолжавшие по кредитам, и нуждающиеся в деньгах, получают приглашение в смертельную игру на выживание. Поставив на кон свою жизнь, люди разных профессий теперь игроки в зелёных костюмах с номерами на спинах. И все они соревнуются в шести якобы детских играх за приз 38 миллионов долларов.
В дораме "Игра в кальмара" показаны жёсткие сцены, насилие , и именно поэтому есть ограничения по возрасту 18 + а также сериал не рекомендуют смотреть впечатлительным людям.
Объективно говоря, ребёнок до пяти-шести лет вряд ли сам включит данный сериал? Ребёнок с7-9 лет уже более самостоятелен и теоретически может увидеть данный сериал. Но если более тщательно проанализировать, то становится понятным , что родительский контроль в этом возрасте ещё очень сильный. Но я знаю много примеров того, что родители сами скачивают и устанавливаю детям на компьютер игры с ограничением 18+. И это ответственность только родителей установить на гаджетах своих детей и соблюдать ограничители для просмотра контента 18+.
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Виктория Шудель считает, что необходимо принимать системные меры по усложнению доступа к просмотру подобного контента детям и подросткам. Также важно отметить, что по современным нормам, считается, что подростковый возраст начинается примерно с девяти лет. Но что делать , если вы не можете противостоять умению вашего подростка найти любое видео ??? Психологш Виктория Шудель рекомендует родителям играть на опережение, что имеется ввиду?
- Во первых родителям не надо бояться нового.
Задача родителя воспитывать ребёнка и помогать ему адаптироваться ко взрослой жизни. Покажите ребёнку как реагируете вы.
2. Если родитель знает, что его сын или дочь смотрят в сети уже все подряд.
Поговорите с подростком о той идеологии, которая лежит в основе дорамы «Игра в кальмара». По сути, в сериале навязывается идея, что деньги это высшая ценность . И что ради денег можно даже убивать, можно рисковать своей жизнью, можно даже умереть в попытке заработать побольше денег. Выскажете свою позицию. Скажите, что вы лично никогда не убили из-за денег. Это будет важный момент в формировании мировозрения подростка .
Также, психолог предлагает показать подростку на примере этого сериала, что важно включать критическое мышление практически в любой ситуации в жизни. Говоря о сериале, возможно провести тренинг критического мышления .
3. Много сейчас говорят о феноменальном случайном успехе сериала . Психолог же уверена, что это не совсем так.
У дорамы игра В кальмара в мире много аналогий и предшественников: Королевская битва, где школьники убивают друг друга, Голодные игры, Пила, культовая манга и аниме Кайдзи, сериал Страшная воля богов, Алиса в Пограничьеи и другие.
Всегда существует тренд на шоу и игры на выживание. Это и Колл-центр, и реалити-шоу Последний герой и Форт Буайярд.
4. Говорите с подростком спокойно, покажите ему своим рассказом, что важно спрашивать себя: а действительно ли я хочу смотреть навязываемое мне обществом популярное кино?
Расскажите , что Нетфликс — это большой бизнес . Главное для бизнеса — прибыль . В мире кино это популярность и просмотры. То что снимает Нетфликс — это всегда не случайность а стратегия. Расскажите подростку, что На фоне пандемии в мире , снижения дохода населения , роста безработицы и смертности, маркетологи и психологи Нетфликса вероятно профессионально просчитали , какой сериал снимать. В мире сейчас много пандемического отчаяния и злости . И Нетфликс это отлично знает.
Расскажите вашему подростку , что для создателя фильма очень близки темы кредитов и игр. Он родом из Южной Кореи, а в этой стране один из высочайших показателей кредитования и, соотвественно, задолженностей по ним, в южной корее большие проблемы с игроманией — от скачек до автоматов. Как и в Японии, в Южной Корее - общество с высокой конкуренцией людей еще со школьной скамьи. Скажите подростку, что в сериале Игра в кальмара показано, насколько с обществе Южной Кореи проблематично "выскочить из колеи", это передано отчаянием персонажей сериала.
5. Сериал Игра в кальмара может стать не запретной, пугающей темой в общении с подростком, а отличным мотиватором получать знания в школе и планировать свою жизнь.
Спросите у подростка : Ты же не хочешь быть человеком с кредитами в тупике, как люди в сериале "Игра в кальмара" ? Всегда думай о последствиях своих действий , персонажи этой дорамы явно о них не думали.
Можно рассказать подростку, что в сериале игры в кальмара передана тема экономического расслоения, и уже был триумф таких фильмов как Паразиты» и «Джокер», Охота» и «Платформа. Уже был сценарий где богатые наблюдают за гладиаторскими поединками бедных. Все эти фильмы подготовили почву для «Игры в кальмара».
Также разговор с подростком о сериале —прекрасный повод обсудить, насколько важна финансовая грамотность . Что такое кредиты. И почему кредит на телевизор или кровать считается очень плохой идеей. Информацию об этом можно нагуглить.
Также можно заметить, что сериалу просто блестяще проведена рекламная компания. Согласитесь, в современном мире правит часто не выбор человека, а подчинение трендам. Обговорите с сыном или дочерью, понравился ли им сериал, действительно ли подросток так чувствует, или подчиняется моде? Все люди многда подчиняются моде. Но уж если подчиняться — то с выгодой для себя . И при этом важно не наносить себе вред .
Важно в беседе обговорить с подростком, что сцены ужаса и насилия могут приводить к плохому сну, к расстройству психики, азначит важно думать о последствиях.
И всегда важно думать — подчиняться трендами или беречь своё здоровье. Психолог напоминает,что до 21 года у подростка незрела та область коры головного мозга, которая просчитывает последствия действий. И этим так сказать "предохранителем" должны быть родители . Проговаривайте, что может быть. Виктория Шудель рекомендую проговаривать последствия действий людей как можно чаще. Таким образом тренировать подростка.
Расскажите подростку, что Игра в кальмара вовсе не сенсация, есть много других произведения в жанре триллера про смертельные азартные игры и про соревнования на выживание. Это крайне распространенный жанр в Японии. Так есть уже франшизы Игры Лжецов (манга, японская дорама, два фильма, корейский сериал). Алиса в Пограничье и фильм "Планета зверей". Кайдзи (манга, аниме, трилогия японских фильмов, китайский фильм). .
Кстати расскажите подростку о том, что кинокритики считают, что если принять «Кайдзи» Нобуюки Фукумото за золотой стандарт, то «Игра в кальмара» не выдерживает никакой критики в плане саспенса, интриги и остроумия игровых механик. У Фукумото приковывающее внимание драма рождалась напрямую из логики игры и простейших психологических инстинктов героев. Режиссер Игры в кальмара Хван пользуется роялями в кустах, искусственными остросюжетными конструкциями,шокирующими поворотами в третьем акте, и как результат - такое поверхностное усложнение сценария приводит ко все более примитивным драматическим результатам.
Также, уже были выпущены такие блокбастеры, как Королевская битва, Игра на выживание. вы смотрели этио вино? И если вы все эти фильмы не смотрели — скажите об этом подростку. Что лично вы выбираете смотреть другие фильмы. А если смотрели —обсудите какок ваше впечатление от просмотра.
Почему же только «Игра в кальмара» так быстро завоевала бешеную мировую популярность? Сам Хван главным отличием своего детища от источников вдохновения называет простые правила игр и, как следствие, упор не на сложные математические стратегии, а на понятные эмоции персонажей.
Про плагиат.
Кстати спросите у подростка , знает ли он, что использование детских дворовых игр в сериале Игра в кальмара уже привело к обвинению автора в плагиате манги «Страшная воля богов».
«Игра в кальмара» уже породила целое направление в моде — популярность обрели костюмы, как у охранников из сериала, а также белые слипоны. А подростки подвластны влияниям своей среды. И если ваш подростка попросит вас купить зелёный костюм а у вас есть на него деньги — обязательно купите . Можете высказать своё мнение против покупки, что сами бы себе не купили, но покажите, что уважаете желание сына или дочери.
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