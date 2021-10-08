



Сериал Игра в кальмара опасен для психики детей. Что предпринять родителям? Советы психолога - 18.10.2021 10:25

Сериал Игра в кальмара вреден для детей , он может пагубно сказаться на детской психике. Что же делать родителям? Что предпринять и как превратить сериал в пользу для вашего ребёнка? Рассказывает психолог Виктория Шудель.

Сериал «Игра в кальмара из за наличия жестоких сцен насилия конечно же вреден для детей, людей с чувствительной психикой. Сериал может пагубно сказаться на детской психике, привеси к психотравме, таким последствиям как бессонница, ночные страхи, энурез, повышенная тревожность и другие.

Что предпринимать родителям, как возможно перейти от запрета к извлечению пользы от сериала Игра в кальмара?

Южнокорейский сериал "игра в Кальмара" вышел 17 сентября этого года , и всего за 10 дней занял первое место по просмотрам в 90 странах. По сюжету дорамы Игра в кальмара, 456 человек, задолжавшие по кредитам, и нуждающиеся в деньгах, получают приглашение в смертельную игру на выживание. Поставив на кон свою жизнь, люди разных профессий теперь игроки в зелёных костюмах с номерами на спинах. И все они соревнуются в шести якобы детских играх за приз 38 миллионов долларов.

В дораме "Игра в кальмара" показаны жёсткие сцены, насилие , и именно поэтому есть ограничения по возрасту 18 + а также сериал не рекомендуют смотреть впечатлительным людям.

Объективно говоря, ребёнок до пяти-шести лет вряд ли сам включит данный сериал? Ребёнок с7-9 лет уже более самостоятелен и теоретически может увидеть данный сериал. Но если более тщательно проанализировать, то становится понятным , что родительский контроль в этом возрасте ещё очень сильный. Но я знаю много примеров того, что родители сами скачивают и устанавливаю детям на компьютер игры с ограничением 18+. И это ответственность только родителей установить на гаджетах своих детей и соблюдать ограничители для просмотра контента 18+.

Виктория Шудель считает, что необходимо принимать системные меры по усложнению доступа к просмотру подобного контента детям и подросткам. Также важно отметить, что по современным нормам, считается, что подростковый возраст начинается примерно с девяти лет. Но что делать , если вы не можете противостоять умению вашего подростка найти любое видео ??? Психологш Виктория Шудель рекомендует родителям играть на опережение, что имеется ввиду?

Во первых родителям не надо бояться нового.

Задача родителя воспитывать ребёнка и помогать ему адаптироваться ко взрослой жизни. Покажите ребёнку как реагируете вы.

2. Если родитель знает, что его сын или дочь смотрят в сети уже все подряд.

Поговорите с подростком о той идеологии, которая лежит в основе дорамы «Игра в кальмара». По сути, в сериале навязывается идея, что деньги это высшая ценность . И что ради денег можно даже убивать, можно рисковать своей жизнью, можно даже умереть в попытке заработать побольше денег. Выскажете свою позицию. Скажите, что вы лично никогда не убили из-за денег. Это будет важный момент в формировании мировозрения подростка .

Также, психолог предлагает показать подростку на примере этого сериала, что важно включать критическое мышление практически в любой ситуации в жизни. Говоря о сериале, возможно провести тренинг критического мышления .



3. Много сейчас говорят о феноменальном случайном успехе сериала . Психолог же уверена, что это не совсем так.

У дорамы игра В кальмара в мире много аналогий и предшественников: Королевская битва, где школьники убивают друг друга, Голодные игры, Пила, культовая манга и аниме Кайдзи, сериал Страшная воля богов, Алиса в Пограничьеи и другие.

Всегда существует тренд на шоу и игры на выживание. Это и Колл-центр, и реалити-шоу Последний герой и Форт Буайярд.

4. Говорите с подростком спокойно, покажите ему своим рассказом, что важно спрашивать себя: а действительно ли я хочу смотреть навязываемое мне обществом популярное кино?

Расскажите , что Нетфликс — это большой бизнес . Главное для бизнеса — прибыль . В мире кино это популярность и просмотры. То что снимает Нетфликс — это всегда не случайность а стратегия. Расскажите подростку, что На фоне пандемии в мире , снижения дохода населения , роста безработицы и смертности, маркетологи и психологи Нетфликса вероятно профессионально просчитали , какой сериал снимать. В мире сейчас много пандемического отчаяния и злости . И Нетфликс это отлично знает.

Расскажите вашему подростку , что для создателя фильма очень близки темы кредитов и игр. Он родом из Южной Кореи, а в этой стране один из высочайших показателей кредитования и, соотвественно, задолженностей по ним, в южной корее большие проблемы с игроманией — от скачек до автоматов. Как и в Японии, в Южной Корее - общество с высокой конкуренцией людей еще со школьной скамьи. Скажите подростку, что в сериале Игра в кальмара показано, насколько с обществе Южной Кореи проблематично "выскочить из колеи", это передано отчаянием персонажей сериала.

5. Сериал Игра в кальмара может стать не запретной, пугающей темой в общении с подростком, а отличным мотиватором получать знания в школе и планировать свою жизнь.

Спросите у подростка : Ты же не хочешь быть человеком с кредитами в тупике, как люди в сериале "Игра в кальмара" ? В сегда думай о последствиях своих действий , персонажи этой дорамы явно о них не думали.

Можно рассказать подростку, что в сериале игры в кальмара передана тема экономического расслоения, и уже был триумф таких фильмов как Паразиты» и «Джокер», Охота» и «Платформа. Уже был сценарий где богатые наблюдают за гладиаторскими поединками бедных. Все эти фильмы подготовили почву для «Игры в кальмара».

Также разговор с подростком о сериале —прекрасный повод обсудить, насколько важна финансовая грамотность . Что такое кредиты. И почему кредит на телевизор или кровать считается очень плохой идеей. Информацию об этом можно нагуглить.

Также можно заметить, что сериалу просто блестяще проведена рекламная компания. Согласитесь, в современном мире правит часто не выбор человека, а подчинение трендам. Обговорите с сыном или дочерью, понравился ли им сериал, действительно ли подросток так чувствует, или подчиняется моде? Все люди многда подчиняются моде. Но уж если подчиняться — то с выгодой для себя . И при этом важно не наносить себе вред .

Важно в беседе обговорить с подростком, что сцены ужаса и насилия могут приводить к плохому сну, к расстройству психики, азначит важно думать о последствиях.

И всегда важно думать — подчиняться трендами или беречь своё здоровье. Психолог напоминает,что до 21 года у подростка незрела та область коры головного мозга, которая просчитывает последствия действий. И этим так сказать "предохранителем" должны быть родители . Проговаривайте, что может быть. Виктория Шудель рекомендую проговаривать последствия действий людей как можно чаще. Таким образом тренировать подростка.

Расскажите подростку, что Игра в кальмара вовсе не сенсация, есть много других произведения в жанре триллера про смертельные азартные игры и про соревнования на выживание. Это крайне распространенный жанр в Японии. Так есть уже франшизы Игры Лжецов (манга, японская дорама, два фильма, корейский сериал). Алиса в Пограничье и фильм "Планета зверей". Кайдзи (манга, аниме, трилогия японских фильмов, китайский фильм). .

Кстати расскажите подростку о том, что кинокритики считают, что если принять «Кайдзи» Нобуюки Фукумото за золотой стандарт, то «Игра в кальмара» не выдерживает никакой критики в плане саспенса, интриги и остроумия игровых механик. У Фукумото приковывающее внимание драма рождалась напрямую из логики игры и простейших психологических инстинктов героев. Режиссер Игры в кальмара Хван пользуется роялями в кустах, искусственными остросюжетными конструкциями,шокирующими поворотами в третьем акте, и как результат - такое поверхностное усложнение сценария приводит ко все более примитивным драматическим результатам.

Также, уже были выпущены такие блокбастеры, как Королевская битва, Игра на выживание. вы смотрели этио вино? И если вы все эти фильмы не смотрели — скажите об этом подростку. Что лично вы выбираете смотреть другие фильмы. А если смотрели —обсудите какок ваше впечатление от просмотра.

Почему же только «Игра в кальмара» так быстро завоевала бешеную мировую популярность? Сам Хван главным отличием своего детища от источников вдохновения называет простые правила игр и, как следствие, упор не на сложные математические стратегии, а на понятные эмоции персонажей.

Про плагиат.

Кстати спросите у подростка , знает ли он, что использование детских дворовых игр в сериале Игра в кальмара уже привело к обвинению автора в плагиате манги «Страшная воля богов».

«Игра в кальмара» уже породила целое направление в моде — популярность обрели костюмы, как у охранников из сериала, а также белые слипоны. А подростки подвластны влияниям своей среды. И если ваш подростка попросит вас купить зелёный костюм а у вас есть на него деньги — обязательно купите . Можете высказать своё мнение против покупки, что сами бы себе не купили, но покажите, что уважаете желание сына или дочери.

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