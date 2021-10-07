Якою буде ціна на газ у 2022 році?

- 07.10.2021 17:00
Якою буде ціна на газ у 2022 році?

Економічний експерт Віктор Скаршевський в ефірі програми "Культ Особистості" з Русланом Бізяева розповів, чому ціни на газ зросли в 10 разів.

"Причини для підвищення цін на газ були. Але не в 10 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Коли ціни йшли до 60 доларів за 1000 кубометрів. А зараз вже навіть не 1000 доларів вони стоять, а 1000 євро. Знову підскочили ціни. Ще багато хто називає основною причиною такого різкого підвищення цін на газ то, що "Газпром" відмовляється бронювати додаткові потужності і більше робити транзиту в Європу ", - сказав Віктор Скаршевський.

За його словами, це теж є причиною підвищення цін на газ, але не визначальною.

"Це більше впливає на спекулятивні настрої. Зараз надувається, і вже надувся, і продовжує надуватися бульбашка на газовому ринку. Природно, він здується. Що буде причиною? Може бути, запуск "Північного потоку-2". Або проходження сертифікації "Північного потоку-2" ... переорієнтування, наприклад, з Китаю, якщо Китай знизить споживання і перестане нарощувати закупівлі скрапленого газу. То може перейти і в Європу ", - додав Скаршевський.

Він зазначив, що здування міхура може відбутися до Нового року, або до березня, але точно поки невідомо.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: прогноз ціни на газ 2022

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