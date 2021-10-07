



Рузумкова відправили у відставку - 07.10.2021 14:58

Разумкова відправили у відставку. Відбулась відставка Дмитра Разумкова.



У четвер, 7 жовтня, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відправили у відставку.

Як тільки закінчилося голосування Разумков покинув своє місце.

У Верховній Раді проголосували за перерву в 30 хвилин, щоб дати можливість фракціям вибрати кандидатури для голосування за нового спікера ВР.

Дмитра Разумков вийшов до журналістів, щоб відповісти на питання. Щодо несподіваних результатів партій, він зазначив, що можна побачити нову коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини".

Також він прокоментував своє майбутнє в політиці.

"Ще до того, як було прийнято рішення, я сказав, що буду готувати команду. На пенсію я точно не збираюся ... Я буду рухатися вперед, я сьогодні сказав, є ціннісні речі, які ще не виконані ... Якщо не вийшло з посади спікера, буду робити це з посади народного депутата ", - сказав Разумков.

Разумков нагадав, що раніше "з голови ВР ніхто не ставав президентом", проте тепер це обмеження прибрали. Прямо про президентські амбіції політик не висловився.

Політик також відреагував на питання журналістів про зв'язок його з олігархами.

"Я на футбол з представниками великого бізнесу не ходжу, є інші колеги, які можуть про це розповісти з власного досвіду", - нагадав він про випадок, коли "слуга народу" Давид Арахамія, який ініціював збір підписів за запуск процедури відкликання Размукова, засвітився на футбольному матчі з олігархом Ігорем Коломойським.

Платинова Буковина, Чернівці

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