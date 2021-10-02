Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.

- 07.10.2021 10:50
Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані, оприлюднені європейської біржі ICE.

Так, в країнах Європи ціни на ф'ючерси на газ різко знизилися після стрімкого подорожчання до майже 2000 доларів за тисячу кубометрів, яке відбулося напередодні.

При цьому ціна на газ продовжує знижуватися і вже опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. А ось в ході сьогоднішніх підсумків ціна вже опускалася до 973 доларів.

Зокрема, на відкритті торгів ціна складала 1 250 доларів. Таким чином, індекс TTF втратив понад 22% до значення попереднього торгового дня.

Протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня ціна газу в Європі стрімко росла, встановивши кілька рекордів. Відзначимо, що вдень 6 жовтня ціна тисячі кубометрів газу досягла майже 2 тисяч доларів.

Більш того, 6 жовтня ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $ 300.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ціна газу в Європі жовтень 2021

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зеленський хоче призначати мера Києва і його не бентежить, що кияни не хочуть бачити його кандидата на чолі столиці, - Береза Наадаємо, що Разумков після звільнення заявив, що наступним звільнять Кличко, -екс-спікер озвучив журналістам свій прогноз
- 08.10.2021 09:48
Якою буде ціна на газ у 2022 році? Причини для підвищення цін на газ були. Але не в 10 разів, якщо
- 07.10.2021 17:00
Рузумкова відправили у відставку У Верховній Раді проголосували за перерву в 30 хвилин, щоб дати можливість фракціям вибрати кандидатури
- 07.10.2021 14:58
Чи необхідно робити КТ комп’ютерну томографію при Covid-19? Навпаки КТ призначається лікарем тільки за показами, при відповідних
- 05.10.2021 12:24
Пермский стрелок: какие ошибки допустила его мать в воспитании сына? РАЗБОР ПСИХОЛОГА Пермский стрелок
- 05.10.2021 10:27
Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік В уповільненні зростання цін на житло говорили і інші експерти, опитані порталом «Платинова Буковина » після
- 04.10.2021 17:35
Офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради «Страна.ua» заявила, що офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради
- 04.10.2021 13:26
Коли відставка сіпкера Верховної Ради? Парламентська фракція «Слуга народу» ініціює голосування про відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 5-8 жовтня
- 04.10.2021 11:53
Педофилы Черновцов из музучилища: как продвигается дело? Подозреваемым в развращении несовершеннолетних буковинцам продолжили содержания в СИЗО. Что известно о дело на фото - один из
- 04.10.2021 11:41
День міста Чернівці 2021. Фото Чернівці святкують День міста
- 02.10.2021 16:08

Всі новини