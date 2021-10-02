Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.- 07.10.2021 10:50
Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані, оприлюднені європейської біржі ICE.
Так, в країнах Європи ціни на ф'ючерси на газ різко знизилися після стрімкого подорожчання до майже 2000 доларів за тисячу кубометрів, яке відбулося напередодні.
При цьому ціна на газ продовжує знижуватися і вже опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. А ось в ході сьогоднішніх підсумків ціна вже опускалася до 973 доларів.
Зокрема, на відкритті торгів ціна складала 1 250 доларів. Таким чином, індекс TTF втратив понад 22% до значення попереднього торгового дня.
Протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня ціна газу в Європі стрімко росла, встановивши кілька рекордів. Відзначимо, що вдень 6 жовтня ціна тисячі кубометрів газу досягла майже 2 тисяч доларів.
Більш того, 6 жовтня ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $ 300.
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