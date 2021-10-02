



Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. - 07.10.2021 10:50

Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані, оприлюднені європейської біржі ICE.

Так, в країнах Європи ціни на ф'ючерси на газ різко знизилися після стрімкого подорожчання до майже 2000 доларів за тисячу кубометрів, яке відбулося напередодні.

При цьому ціна на газ продовжує знижуватися і вже опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. А ось в ході сьогоднішніх підсумків ціна вже опускалася до 973 доларів.



Зокрема, на відкритті торгів ціна складала 1 250 доларів. Таким чином, індекс TTF втратив понад 22% до значення попереднього торгового дня.

Протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня ціна газу в Європі стрімко росла, встановивши кілька рекордів. Відзначимо, що вдень 6 жовтня ціна тисячі кубометрів газу досягла майже 2 тисяч доларів.

Більш того, 6 жовтня ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $ 300.

Платинова Буковина, Чернівці

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