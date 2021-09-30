



Пермский стрелок: какие ошибки допустила его мать в вовспитании сына? РАЗБОР ПСИХОЛОГА - 05.10.2021 10:27

20.09.2021 года город Пермь потрясла трагедия - 18 летний Тимур Бекмансуров расстрелял в том университете, где учился, в ПГНИУ, большое количество людей. 6 из них погибли. Что привело к этой трагедии? как рост Тимур Бекмансуров , как его воспитывала мать?

Психолог Виктория Шудель проанализироваоа доступную информацию: прочитав пост Пермского стрелка а также показания его матери, вот что психолог выяснила и к каким выводам пришла.

Перский стрелок рос вначале в полной семье. Затем из семьи ушел отец. И хотя он продолжал помогать материально воспитанием сына занималась мать.Со второго по пятый класс мальчик жил у своей бабушки, а мать звонила по скайпу. Психолог считает, что мальчик рос в гиперопеке. Что такое гиперопека? Это когда всё делают и решают за ребёнка, ребёнок не преодолевает трудности. По словам матери, и её сын из обязанностей в 18 лет только покупал воду. А по словам отца парень проводил все время в компьютерных играх. То есть всё для жизни обеспечения квартиры делала мать , это губительно для психики ребёнка. Вероятно мать испытывалав чувство вины, из-за того что она вынуждена отдать сына на воспитание бабушки. Чувство вины могло вынудить женщину опекать растущего сына ещё больше.

Мать пермского стрелка работала главным бухгалтером в местном холдинге. И все свои доходы она могла тратить на обеспечение жизни сына. Судя по фото, жили они в достаточно новой многоэтажке .

Мать говорит что часто занималась с мальчиком в его раннем детстве. Психолог считает, что она хотела быть очень хорошей матерью. Вероятно она очень любит сына. Также они очень похожи. Обратите внимание в видео на схожесть причёсок.

Здесь кроется первая ошибка подобного воспитания.

Пермский стрелок не ходил в детский сад. О чем может говорить этот факт?

Из чего состоит жизнь младенца? его носят на руках, любые потребности младенца полностью удовлетворяются. Попить поесть, комфорт и так далее. Невозможно представить чтобы младенец обеспечил себя сам. Но Далее ребёнок психологически развивается, адаптируюсь под новые обстоятельства жизни.В случае, когда дети не ходят в детский сад очень частый вариант, когда весь мир подросшего ребёнка состоит из одной матери. И если это нормально для младенца то для ребёнка пяти-шести лет это черевато пагубными последствиями. Ребёнок не социализируются и не адаптируется к условиям жизни В обществе. Если учесть то ,что первый этап жизни человека это утроба матери , где даже не надо самому есть, а не то что добывать еду, Далее — период младенчества , Где уже не настолько удобно жить приходится самому есть жевать приучаться к горшку садится и ходить, а затем еще больше вызовов от жизни … то человеку приходится многое пройти, пока он повзрослеет.

Адаптация к жизни на планете Земля всеми детьми психологически воспринимается по-разному. Кто-то адаптируется к жизни легко, а у кого-то возникают трудности. И уже на этом этапе многие родители допускают ошибку, видя что у ребёнка сложности с Социумом либо с преодолениями самого себя. Родители не помогают ребёнку адаптироваться , а начинается делать за него. При этом приговаривая что вот он какой нежный слабый, больной и так далее. Мать стрелка именно это и утверждает, говорят что её сын рос болезненным. Ему даже выставили диагноз асма. Как известно асма это одна из семи болезней чикагской семёрки.Которые признаны психосоматическими. И есть трактовки Асмы как сдержанной и подавленной агрессии и злости.

Вторая ошибка. Я хочу сказать о злости. Совершенно определённо можно сказать что жить в утробе плавать в амниотической жидкости гораздо приятнее, чем приучаться к горшку и Начинать учится ходить падая раз за разом или учить уроки . задач у растущего ребёнка только прибавляется. родители, которые еще вчера были милыми , все больше требуют и все больше запрещают.Конечно , эти не очень приятные условия жизни вызывают вспышки злости даже у самых маленьких детей. Ярость и истерику, с которой ребёнок бросается на пол супермаркета, когда ему что-то не купили видели все.

Сказать ребёнку в таком случае я понимаю что ты злишься вижу ты раздосадован но чупа-чупс я тебе не куплю и дать ребёнку отрегулировать эмоции — это хорошо.

Ошибкой будет сказать как тебе не стыдно злиться — мама так старается, хорошие дети не злятся .

Смотрите остальные 5 ошибок воспитания в видео психолога Виктории Шудель



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