Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік

- 04.10.2021 17:35
Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік

Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік в Україні пропонують експерти ринку.

Експерти передбачив уповільнення зростання цін на житло в Укоаїні. 
У минулому році на ціни впливали Пільгова іпотека, падіння ставок за кредитами і депозитами та невизначеність, пов'язана з Пандемія. Тепер тиск ЦИХ факторів знизиться

У 2022 році зростання цін на новобудови в Україні сповільниться до 10%. Такий прогноз надала юрист та провідний фахівець Агенства Нерухомості Lex Group Вікторія Корєтнік. Вплив COVID-19 на ринок нерухомості був відчутним у 2021 році, тож прогноз на ціни на нерухомість відчув цей вплив.. 

За оцінками Lex Group, в 2020-2021 роках ціни на українському ринку житла зросли на 15-20%. У сегменті бізнес-класу середня вартість 1 кв. м зросла найбільше (перший квартал 2020 року до першого кварталу 2021 року). У 2021 році очікується зростання ринку в межах 10%, а у 2022-му річний приріст повернеться до показників 2019 року (5-6%), - прогнозує Вікторія Корєтнік.

За ії словами, в минулому році на ціни впливали відразу кілька факторів: пільгова іпотека, падіння ставок за кредитами і депозитами, підвищення стартових цін через перехід на проектне фінансування, фактор невизначеності, пов'язаний з пандемія, карантин та курс гривні.

В таких умовах люди активно інвестіровали в житлову нерухомість. Наприклад, попит на новобудови бізнес-класу за рік виріс на 25%, а в сегменті комфорт класу на 61%. З ринку буквально змели всі ліквідні варіанти», - зазначила експерт.ка У 2021 році вплив цих факторів на ціни буде знижуватися і стримувати зростання вартості квартир. Сам попит на житло буде зберігатися на досить високому рівні, додала експертка.

В уповільненні зростання цін на житло говорили і інші експерти, опитані порталом «Платинова Буковина після підвищення ставок. На їхню думку, через дії пільгових програми подорожчання нерухомості  продовжиться, але більш скромними темпами, ніж в 2021 році.

Уже в лютому 2021 року реєстрації нерухомості повернулися до рівнів літа минулого року, наразі знижуються і метрики потенційного попиту (число переглядів оголошень, дзвінків і т. Д.). Темпи збільшення цін будуть поступово сповільнюватися, так як учасники ринку відчувають охолодження попиту, - прогнозує керівник аналітичного центру "Ваша квартира"  Олексій Пожаров. Олексій Корнеєв з ТОВ «Фінанси та нерухомість», в свою чергу, заявив, що рішення влади та зміни в банківької системі  вже в найближчій перспективі у 2022 році призведе до охолодження попиту на житло і зниженню цін.

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Прогноз цін на нерухомість 2021-2022, цін на нерухомість зима 2021-2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради «Страна.ua» заявила, що офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради
- 04.10.2021 13:26
Коли відставка сіпкера Верховної Ради? Парламентська фракція «Слуга народу» ініціює голосування про відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 5-8 жовтня
- 04.10.2021 11:53
Педофилы Черновцов из колледжа: как продвигается дело? Подозреваемым в развращении несовершеннолетних буковинцам продолжили содержания в СИЗО. Что известно о дело на фото - один из
- 04.10.2021 11:41
День міста Чернівці 2021. Фото Чернівці святкують День міста
- 02.10.2021 16:08
Відкриття Дня міста Чернівці 2 жовтня 2021 року. Відео та фото Сьогодні наше місто святкує величезну подію День Міста Чернівці
- 02.10.2021 15:34
На Соборці під час виступу на День міста травмувався мотоцикліст За фактом травмування мотоцикліста на Соборній площі Чернівців поліція розпочала кримінальне провадження
- 02.10.2021 12:44
Новий базовий автомобіль або старе авто класом вище? Коли приходить час оновити автомобіль або придбати його в перший раз, зазвичай
- 01.10.2021 11:29
Фото Калиновского рынка1995 год В сети появились фото и видео Калиновского рынка 1995 года.
- 30.09.2021 09:03
День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА Програма заходів до Дня міста Чернівці.
- 29.09.2021 16:44
Як будуть пускати вболювальників на Олімпіаду-2022? Пекіні визначились із допуском іноземних уболівальників на Олімпіаду-2022
- 29.09.2021 15:14

Всі новини