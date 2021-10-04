



Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік - 04.10.2021 17:35

Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік в Україні пропонують експерти ринку.

Експерти передбачив уповільнення зростання цін на житло в Укоаїні.

У минулому році на ціни впливали Пільгова іпотека, падіння ставок за кредитами і депозитами та невизначеність, пов'язана з Пандемія. Тепер тиск ЦИХ факторів знизиться

У 2022 році зростання цін на новобудови в Україні сповільниться до 10%. Такий прогноз надала юрист та провідний фахівець Агенства Нерухомості Lex Group Вікторія Корєтнік. Вплив COVID-19 на ринок нерухомості був відчутним у 2021 році, тож прогноз на ціни на нерухомість відчув цей вплив..

За оцінками Lex Group, в 2020-2021 роках ціни на українському ринку житла зросли на 15-20%. У сегменті бізнес-класу середня вартість 1 кв. м зросла найбільше (перший квартал 2020 року до першого кварталу 2021 року). У 2021 році очікується зростання ринку в межах 10%, а у 2022-му річний приріст повернеться до показників 2019 року (5-6%), - прогнозує Вікторія Корєтнік.

За ії словами, в минулому році на ціни впливали відразу кілька факторів: пільгова іпотека, падіння ставок за кредитами і депозитами, підвищення стартових цін через перехід на проектне фінансування, фактор невизначеності, пов'язаний з пандемія, карантин та курс гривні.

В таких умовах люди активно інвестіровали в житлову нерухомість. Наприклад, попит на новобудови бізнес-класу за рік виріс на 25%, а в сегменті комфорт класу на 61%. З ринку буквально змели всі ліквідні варіанти», - зазначила експерт.ка У 2021 році вплив цих факторів на ціни буде знижуватися і стримувати зростання вартості квартир. Сам попит на житло буде зберігатися на досить високому рівні, додала експертка.

В уповільненні зростання цін на житло говорили і інші експерти, опитані порталом «Платинова Буковина після підвищення ставок. На їхню думку, через дії пільгових програми подорожчання нерухомості продовжиться, але більш скромними темпами, ніж в 2021 році.

Уже в лютому 2021 року реєстрації нерухомості повернулися до рівнів літа минулого року, наразі знижуються і метрики потенційного попиту (число переглядів оголошень, дзвінків і т. Д.). Темпи збільшення цін будуть поступово сповільнюватися, так як учасники ринку відчувають охолодження попиту, - прогнозує керівник аналітичного центру "Ваша квартира" Олексій Пожаров. Олексій Корнеєв з ТОВ «Фінанси та нерухомість», в свою чергу, заявив, що рішення влади та зміни в банківької системі вже в найближчій перспективі у 2022 році призведе до охолодження попиту на житло і зниженню цін.

Платинова Буковина Чернівці

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