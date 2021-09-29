Офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради

- 04.10.2021 13:26
Офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради

Стало відомо про підкуп депутатів для відставки спікера Ради

«Страна.ua» заявила, що офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради

Офіс президента України намагається підкупити депутатів фракції «Слуга народу», щоб ті проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це пише «Страна.ua» з посиланням на джерела в правлячій партії.

За даними інсайдерів, відносини між президентом Володимиром Зеленським та Разумковим зіпсувалися ще рік тому, проте робота з повалення глави парламенту почалася тільки восени. Приводом для невдоволення стало рішення спікера направити законопроект про олігархів, який український лідер особисто вніс до парламенту, на розгляд до Венеціанської комісії. Раніше стало відомо, що глава Ради також критикував рішення Зеленського і Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про закриття опозиційних видань і телеканалів.

«Деяким обіцяє комунікацію з президентом. Але головний аргумент - це гроші. Крім стандартної щомісячної ставки в 50 тисяч доларів в конвертах, главам комітетів за агітацію за відставку спікера пообіцяли велику премію - 100 тисяч доларів », - розповів один з джерел.

Відзначається, що Разумков після публікації цих відомостей публічно закликав правоохоронні органи перевірити повідомлення порталу. Він вказав, що не вірить в такий результат, але бажає захистити Раду від «негативного іміджу». «Я особисто майже впевнений, що це не відповідає дійсності. Але я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони взяли цю інформацію, обробили і, сподіваюся, спростували », - сказав спікер.

Раніше «Страна.ua» розкрила ставлення українських депутатів до можливої ​​відставки Дмитра Разумкова. Частина з них зізналися, що не мають відомості про намірі повалити політика. Інші вказали, що в останні місяці глава парламенту став «дуже соромно» стежити за регламентом засідань, і це викликало невдоволення в оточенні Зеленського.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: підкуп депутатів ВРУ 2021

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