Коли відставка сіпкера Верховної Ради?

- 04.10.2021 11:53
Коли відставка сіпкера Верховної Ради?

Названі терміни відставки спікера Верховної Ради. Верховна Рада розгляне питання про відставку спікера Дмитра Разумкова 5-8 жовтня

Парламентська фракція «Слуга народу» ініціює голосування про відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 5-8 жовтня. Про терміни розгляду цього питання розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пишуть «Українські новини».

За його словами, депутати хочуть домогтися заміни голови Ради «без апаратних шпильок» до кінця поточного тижня. Політик зазначив, що збір підписів на цей рахунок завершиться в понеділок, 4 жовтня, і назвав процес зміщення спікера з посади не вимагає тривалих консультацій.

«Є певний термін в два дні на підготовку звіту голови Верховної Ради, але цей термін не обмежує можливість розгляду. Тобто, якщо ми призначаємо розгляд питання за п'ять днів, то за три дні повинен дати він звіт », - сказав Корнієнко.

Офіс президента України почав негласну підготовку до відставки Разумкова на початку вересня. Приводом для невдоволення стало рішення спікера направити законопроект про олігархів, який український лідер особисто вніс до парламенту, на розгляд до Венеціанської комісії. Глава Ради також критикував рішення РНБО про закриття опозиційних видань і телеканалів.

30 вересня лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія офіційно запросив листи для збору підписів за відставку Разумкова. Для скинення голови Ради депутатам потрібно зібрати 226 голосів.

Платинова Буковина

Ключові слова: відставка Розумкова, відставку спікера Разумкова

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