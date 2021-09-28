На Соборці під час виступу на День міста травмувався мотоцикліст

- 02.10.2021 12:44
На Соборці під час виступу на День міста травмувався мотоцикліст

За фактом травмування мотоцикліста на Соборній площі Чернівців поліція розпочала кримінальне провадження

Інцидент стався сьогодні вранці, 2 жовтня, під час репетиції мотошоу. Внаслідок падіння з рампи водій мотоцикла отримав численні травми й наразі перебуває в лікарні. Слідчі Чернівецького районного управління поліції розслідують всі обставини події.

 

Отримавши інформацію про травмування мотоцикліста на Соборній площі Чернівців, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група райуправління поліції, повідомляють ці новини Чернівців на порталі Платинова Букоковина.

 

Правоохоронці встановили, що під час виконання трюку 32-річний водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням і впав з рампи. Попередньо, медики діагностували у потерпілого перелом стегна, струс головного мозку та інші травми.

За цим фактом слідчі Чернівецького районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: день міста Чернівці 2021, новини Чернівців

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