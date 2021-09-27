Як будуть пускати вболювальників на Олімпіаду-2022?- 29.09.2021 15:14
У Пекіні визначились із допуском іноземних уболівальників на Олімпіаду-2022
Іноземні вболівальники не зможуть купити квитки на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні
Квитки на змагання у рамках зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні зможуть лише мешканці материкової частини Китаю. Про це повідомляє сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Влада країни остаточно визначилася з рішенням не допускати змагання іноземних уболівальників. Шанувальники спорту, які захочуть відвідати змагання, будуть зобов'язані відповідати вимогам антиковідних протоколів. Їхні докладні положення будуть сформовані пізніше.
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Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. У 2008 році місто приймало літню Олімпіаду.
На Олімпіаді, що завершилася в Токіо, теж не могли бути присутніми іноземні вболівальники. За змаганнями в обмеженій кількості могли спостерігати місцеві шанувальники спорту. Це також було з пандемією коронавірусу.
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