У Чернівцях співробітники КОРД узяли участь в змаганнях бригад екстреної медичної допомоги- 29.09.2021 12:35
Таким чином учасники змагань вдосконалюють вміння з надання медичної допомоги у складних ситуаціях, відпрацьовують командну роботу і взаємодію між різними відомствами. Співробітники «КОРД», які залучаються до виконання найбільш небезпечних завдань, володіють навичками тактичної медицини. Під час змагань КОРДівці були задіяні у ситуаційному завданні з визволення заручників із великою кількістю потерпілих.
Змагання відбулися сьогодні, 29 вересня, на території Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Свої професійні навички в 5 конкурсних етапах демонстрували виїзні бригади екстреної медичної допомоги з Чернівецького, Вижницького та Дністровського районів, бригади медицини катастроф із залученням співробітників Корпусу оперативно-раптової дії обласного управління Нацполіції. Обов’язковою вимогою до учасників змагань була наявність щеплення від COVID-19.
Спецпідрозділ «КОРД» узяв участь у найбільш масштабному конкурсному етапі, який полягав у звільненні умовних травмованих заручників і наданні їм медичної допомоги. Зважаючи на велику кількість потерпілих, учасники змагань повинні були швидко і правильно сортувати хворих за ступенем тяжкості, надати першу допомогу та евакуювати їх із зони ураження.
За результатами виконання конкурсних завдань переможці отримали грамоти і подарунки.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 29.09.2021 16:44
- 29.09.2021 15:14
- 28.09.2021 16:25
- 28.09.2021 15:44
- 28.09.2021 10:41
- 27.09.2021 19:02
- 27.09.2021 18:35
- 27.09.2021 15:02
- 27.09.2021 14:32
- 27.09.2021 10:49