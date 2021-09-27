У Чернівцях співробітники КОРД узяли участь в змаганнях бригад екстреної медичної допомоги

- 29.09.2021 12:35
У Чернівцях співробітники КОРД узяли участь в змаганнях бригад екстреної медичної допомоги

Таким чином учасники змагань вдосконалюють вміння з надання медичної допомоги у складних ситуаціях, відпрацьовують командну роботу і взаємодію між різними відомствами. Співробітники «КОРД», які залучаються до виконання найбільш небезпечних завдань, володіють навичками тактичної медицини. Під час змагань КОРДівці були задіяні у ситуаційному завданні з визволення заручників із великою кількістю потерпілих.

Змагання відбулися сьогодні, 29 вересня, на території Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Свої професійні навички в 5 конкурсних етапах демонстрували виїзні бригади екстреної медичної допомоги з Чернівецького, Вижницького та Дністровського районів, бригади медицини катастроф із залученням співробітників Корпусу оперативно-раптової дії обласного управління Нацполіції. Обов’язковою вимогою до учасників змагань була наявність щеплення від COVID-19.

 

Спецпідрозділ «КОРД» узяв участь у найбільш масштабному конкурсному етапі, який полягав у звільненні умовних травмованих заручників і наданні їм медичної допомоги. Зважаючи на велику кількість потерпілих, учасники змагань повинні були швидко і правильно сортувати хворих за ступенем тяжкості, надати першу допомогу та евакуювати їх із зони ураження.

 

За результатами виконання конкурсних завдань переможці отримали грамоти і подарунки.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: КОРД Чернівці

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