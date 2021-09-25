



Якби вибори завтра. До парламенту проходить 5 партій. без Голосу - 28.09.2021 15:44

Якби вибори в парламент відбулися найближчої неділі, «Слугу народу» підтримали б 26,4% українців.

Про це свідчать опубліковані 27 вересня результати опитування центру SOCIS.

Слідом ідуть «Європейська солідарність» (19,1%), «Опозиційна платформа - За життя» (12,7%) і «Батьківщина» (10,3%).

Також прохідний бар'єр долає «Сила і честь» (7,7%).

Решта партій набирають менше 5% голосів. Зокрема, партія «Наші» - 4,8%, «Українська стратегія Гройсмана» - 4,3%. У представленого зараз в парламенті «Голосу» 2,3%.

Опитування проводилося з 16-го по 21 вересня серед громадян старше 18 років по всій Україні, крім непідконтрольних української влади територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Всього опитано 2000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки: 2,4%.

Платинова Буковина, Чернівці

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